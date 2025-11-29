Kerala
എസ് ഐ ആർ: സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 2.09 കോടി കവിഞ്ഞു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 2,09,85,918 ആയി ഉയർന്നതായി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഇത് മൊത്തം വിതരണം ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ 75.35% ആണ്.
‘അൺകളക്റ്റബിൾ ഫോമുകൾ’ (Uncollectable Forms) (അബ്സൻ്റ്, മരണം, താമസം മാറിയത് തുടങ്ങിയവ) യുടെ എണ്ണം 8,80,344 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായ കണക്കല്ലെന്നും, എല്ലാ ബി എൽ ഒ മാരും (ബി എൽ ഒ) മുഴുവൻ ഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ഇതിലും കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നാളെയും തുടരും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കുടപ്പനക്കുന്ന് യു പി എസ്സിലെയും (യു പി എസ്) സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെയും ക്യാമ്പുകൾ താൻ സന്ദർശിച്ചതായും, ജോലിക്കിടയിൽ ബി എൽ ഒ മാർ (ബി എൽ ഒ) വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ജോയത്തോൺ സ്വീകരിച്ചതെന്നും, താനും അവരോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തുവെന്നും ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ പറഞ്ഞു.