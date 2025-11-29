Connect with us

Kerala

എസ് ഐ ആർ: സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 2.09 കോടി കവിഞ്ഞു

മൊത്തം വിതരണം ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ 75.35% ആണ്.

Published

Nov 29, 2025 7:30 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 7:30 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 2,09,85,918 ആയി ഉയർന്നതായി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഇത് മൊത്തം വിതരണം ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ 75.35% ആണ്.

‘അൺകളക്റ്റബിൾ ഫോമുകൾ’ (Uncollectable Forms) (അബ്സൻ്റ്, മരണം, താമസം മാറിയത് തുടങ്ങിയവ) യുടെ എണ്ണം 8,80,344 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായ കണക്കല്ലെന്നും, എല്ലാ ബി എൽ ഒ മാരും (ബി എൽ ഒ) മുഴുവൻ ഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ഇതിലും കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നാളെയും തുടരും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കുടപ്പനക്കുന്ന് യു പി എസ്സിലെയും (യു പി എസ്) സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെയും ക്യാമ്പുകൾ താൻ സന്ദർശിച്ചതായും, ജോലിക്കിടയിൽ ബി എൽ ഒ മാർ (ബി എൽ ഒ) വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ജോയത്തോൺ സ്വീകരിച്ചതെന്നും, താനും അവരോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തുവെന്നും ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eranakulam

മുനമ്പം ഭൂസമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം; സമരസമിതിയിൽ പിളർപ്പ്; ഒരു വിഭാഗത്തിന് ബി ജെ പി പിന്തുണ

Eranakulam

ഭൂമി തരംമാറ്റലിന് കൈക്കൂലി; വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്; കെ എസ് ബൈജു വീണ്ടും റിമാന്‍ഡില്‍

Kerala

യൂട്യൂബ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; വ്യാജ സിദ്ധൻ അറസ്റ്റിൽ

Kerala

എസ് ഐ ആർ: സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 2.09 കോടി കവിഞ്ഞു

Ongoing News

നതിങ് ഒ എസ് 4.0 അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി; പുതിയ ഫീച്ചറുകളും യു ഐ മാറ്റങ്ങളും

Gulf

ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ ദുബൈയിൽ എത്തും