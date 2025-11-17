Connect with us

International

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ; വിധി പക്ഷപാതപരമെന്ന് അവാമി ലീഗ്

കഴിഞ്ഞ വർഷം വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ് 78 കാരിയായ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് ധാക്ക ട്രൈബ്യൂണൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

Published

Nov 17, 2025 3:24 pm |

Last Updated

Nov 17, 2025 3:25 pm

ധാക്ക | ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐ സി ടി) വധശിക്ഷ വിധിച്ച നടപടി ‘പക്ഷപാതപരവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവു’മാണെന്ന് ഹസീനയുടെ പാർട്ടിയായ അവാമി ലീഗ്. നടപടി ‘ഇടക്കാല സർക്കാറിനുള്ളിലെ തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ ധിക്കാരപരമായ കൊലപാതക ലക്ഷ്യത്തെ തുറന്നുകാട്ടുന്നുവെന്നും പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ് 78 കാരിയായ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് ധാക്ക ട്രൈബ്യൂണൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. രാജ്യം വിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ഹസീനയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതെയാണ് വിചാരണ ചെയ്തത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

local body election 2025

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍: യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പേര് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ ഈ മാസം 20നുള്ളില്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Editors Pick

എസ് ഐ ആർ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി

local body election 2025

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ 26.8 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാര്‍

local body election 2025

സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം നല്‍കിയില്ല; കോണ്‍ഗ്രസ് ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

International

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ; വിധി പക്ഷപാതപരമെന്ന് അവാമി ലീഗ്

Aksharam Education

രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത ഹീമോഫീലിയ

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച: ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിന് സ്വര്‍ണപാളികള്‍ ഇളക്കിമാറ്റി