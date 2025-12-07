Connect with us

Kerala

വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതിയിലെ ജൂനിയര്‍ അഭിഭാഷകയെ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്; പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

കയ്യേറ്റം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്

Published

Dec 07, 2025 3:28 pm |

Last Updated

Dec 07, 2025 3:28 pm

തിരുവനന്തപുരം  | വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതിയിലെ ജൂനിയര്‍ അഭിഭാഷകയെ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മര്‍ദിച്ച കേസില്‍ വഞ്ചിയൂര്‍ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. അഡ്വ.ശ്യാമിലിയെ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസില്‍ അഡ്വ. ബെയ്‌ലിന്‍ ദാസിനെതിരെയാണ്‌പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. കയ്യേറ്റം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മെയ് 13 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ജൂനിയര്‍ അഭിഭാഷകരുടെ തര്‍ക്കത്തിനിടെയാണ് മര്‍ദനമുണ്ടായത്.അടികൊണ്ട് താഴെ വീണിട്ടും പിടിച്ച് എഴുന്നേല്‍പ്പിച്ച് വീണ്ടും മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

അടുത്ത മാസം 23 ന് കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേള്‍പ്പിക്കും. സംഭവ ശേഷം ഒളിവില്‍പോയ ബെയലിന്‍ ദാസിനെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷന്‍ കടവില്‍ നിന്ന് തുമ്പ പോലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂരില്‍ കുറുനരി ആക്രമണം; രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതിയിലെ ജൂനിയര്‍ അഭിഭാഷകയെ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്; പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

Kerala

കോഴിക്കോട് നരിക്കുനിയില്‍ സ്ത്രീ വീട്ടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയിലെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍; രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനൊരുങ്ങി എസ്‌ഐടി

National

പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു; സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാന

Uae

യു എ ഇ-ഒമാന്‍ ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍; ഹത്ത അതിര്‍ത്തിയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തിരക്ക്

Uae

ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ദിവസവും കാറും പണവും സമ്മാനം