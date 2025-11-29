Connect with us

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ശ്രീപ്രകാശ് ജയ്സ്വാള്‍ അന്തരിച്ചു

മന്‍മോഹന്‍സിങ് മന്ത്രിസഭയില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു.

Published

Nov 29, 2025 9:50 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 9:50 am

ന്യൂഡല്‍ഹി|മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ശ്രീപ്രകാശ് ജയ്സ്വാള്‍ (81) അന്തരിച്ചു. ദീര്‍ഘകാലമായി അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശ്രീപ്രകാശ് ജയ്സ്വാള്‍. മന്‍മോഹന്‍സിങ് മന്ത്രിസഭയില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയ്സ്വാള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1999, 2004, 2009 കാലയളവില്‍ കാണ്‍പുരില്‍നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2004 മുതല്‍ 2009 വരെ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സര്‍ക്കാരില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2011 മുതല്‍ 2014 വരെ കല്‍ക്കരി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയും വഹിച്ചു. 2000 മുതല്‍ 2002 വരെ യുപി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ജയ്‌സ്വാള്‍ സജീവരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയത്. ശ്രീപ്രകാശ് ജയ്‌സ്വാളിന്റെ മരണത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

 

