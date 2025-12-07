Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് മേല് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമ്മര്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് വി ഡി സതീശന്
കേസില് മുന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അറസ്റ്റും വൈകിപ്പിക്കാന് ശ്രമം നടക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് എസ് ഐ ടിക്ക് മേല് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമ്മര്ദം ചെലുത്തുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്. മുന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും തമ്മില് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുണ്ട്. കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അറസ്റ്റും വൈകിപ്പിക്കാന് ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നും സതീശന് ആരോപിച്ചു.
സ്വര്ണക്കൊള്ളക്ക് പിന്നില് അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘമാണെന്നും 500 കോടിയുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ആരോപിച്ച് മുന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ് ഐ ടി) കത്ത് നല്കിയിരുന്നു.
തനിക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ കൊള്ളയിലുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കത്തില് പറഞ്ഞു. ഈ സംഘത്തിന്റെ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്താന് തയ്യാറാണ്. ഓപറേഷനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വിവരം നല്കാം. കള്ളക്കടത്തിലെ മുഖ്യ സംഘാടകര് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ പരിധിക്ക് പുറത്താണെന്നും ചെന്നിത്തല കത്തില് സൂചിപ്പിച്ചു.