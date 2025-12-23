Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറെന്ന് സിബിഐ

ഇക്കാര്യം സിബിഐ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും

Published

Dec 23, 2025 1:16 pm |

Last Updated

Dec 23, 2025 1:16 pm

കൊച്ചി|കോടതി പറഞ്ഞാല്‍ ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സിബിഐ. ഇക്കാര്യം സിബിഐ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും. ഇഡി സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തായാറെന്ന് അറിയിക്കുന്നത്.സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ നല്‍കിയ ഹരജി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഹരജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കേസല്ല. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാല്‍ നിലവിലെ എസ്ഐടിയ്ക്ക് കേസ് അന്വേഷിക്കാന്‍ പരിമിതിയുണ്ട്. അതിനാലാണ് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സി അന്വേഷിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നത്.

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസിലെ അന്വേഷണം പുരാവസ്തു കടത്ത് സംഘത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എസ്‌ഐടി അന്വേഷിക്കുന്ന ചെന്നൈ വ്യവസായി ഡി മണി എന്നയാള്‍ പുരാവസ്തു കടത്തുസംഘത്തിന്റെ ഭാഗമെന്നാണ് സൂചന. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍സുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ പരിശോധിക്കാനുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കും, പക്ഷേ പ്രകോപനം അനുവദിക്കില്ല: സഊദി മാധ്യമ മന്ത്രി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എസ്‌ഐടിക്കുമേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നു; വി ഡി സതീശന്‍

National

ദീപു ചന്ദ്രദാസിനെ ആള്‍ക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; ഡല്‍ഹിയില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മിഷന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറെന്ന് സിബിഐ

Kerala

യുഡിഎഫിനെ വഴിയമ്പലമായി കാണരുത്, പി വി അന്‍വര്‍ സംയമനം പാലിക്കണം; മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍

Kerala

തണുത്തുറഞ്ഞ് മൂന്നാര്‍; താപനില വീണ്ടും പൂജ്യത്തിന് താഴെ

Uae

നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ 3,400 ദിർഹം; യാത്ര മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവാസികൾ