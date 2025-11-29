Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എന് വാസുവിന്റെയും കെ എസ് ബൈജുവിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിധി ഇന്ന്
കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുക.
കൊല്ലം| ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് മുന് ദേവസ്വം കമ്മീഷണര് എന് വാസുവിന്റെയും മുന് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് കെ എസ് ബൈജുവിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷയില് കോടതി വിധി ഇന്ന്. കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുക. സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയില് തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് തയ്യാറാക്കിയ ഫയല് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് എന് വാസുവിന്റെ വാദം. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സ്വര്ണപ്പാളികള് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തു വിടാന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് ബൈജുവിന്റെ വാദം.ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയെ പ്രോസിക്യൂഷന് ശക്തമായി എതിര്ത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രതികള്ക്കും കേസിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തില് ജാമ്യം നല്കിയാല് കേസ് അട്ടിമറിയ്ക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം.
കേസില് മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബുവിന്റെയും മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെയും റിമാന്ഡ് നീട്ടിയിരുന്നു. പോറ്റിക്ക് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കിയത് കണ്ഠരര് രാജീവരാണെന്നാണ് എ. പത്മകുമാര് പറയുന്നത്. പോറ്റിയെ തനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിത്തന്നത് തന്ത്രിയായതുകൊണ്ടാണ് പോറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചതെന്നും അന്വേഷണസംഘത്തോട് പത്മകുമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങള് താന് ഒറ്റയ്ക്കല്ല തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. മറ്റു ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് കാര്യങ്ങള് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പത്മകുമാര് മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് മൂന്നാം തീയതി സമര്പ്പിക്കും. സ്വര്ണപ്പാളികള് ഔദ്യോഗിക രേഖയില് ചെമ്പെന്ന് എഴുതിയത് മനഃപൂര്വമെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയത്.