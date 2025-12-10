Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ ചെന്നിത്തല ഇന്ന് എസ് ഐ ടിക്ക് മൊഴി നല്‍കും

സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്ക് പിന്നില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചെന്നിത്തല എസ് ഐ ടിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ് ഐ ടി) നേരിട്ട് മൊഴി നല്‍കും. അറിയാവുന്നതെല്ലാം പറയുമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. തനിക്ക് വിവരം നല്‍കിയ ആളെയും ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്ക് പിന്നില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചെന്നിത്തല എസ് ഐ ടിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. 500 കോടിയുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കത്തില്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ കൊള്ളയിലുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സംഘത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ തയ്യാറാണ്. ഓപറേഷനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വിവരം നല്‍കാം. കള്ളക്കടത്തിലെ മുഖ്യ സംഘാടകര്‍ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ പരിധിക്ക് പുറത്താണെന്നും ചെന്നിത്തല കത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

 

