Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Published

Aug 12, 2025 8:21 am |

Last Updated

Aug 12, 2025 8:21 am

തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. നാല് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസര്‍കോട്, തൃശൂര്‍, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്.

മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിലും തീരപ്രദേശത്തും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശവും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

പിടികൂടിയ അനധികൃത ഉത്പന്നങ്ങൾ വഴി 35.72 കോടി ദിർഹം സമാഹരിച്ചു

Kerala

രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എച്ച്1എന്‍1; വെണ്ണല ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

Kerala

പാലക്കാട് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റില്‍ യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Ongoing News

വൃദ്ധ സഹോദരിമാരുടെ കൊലപാതകം; പ്രതിയായ സഹോദരന്റെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം പുഴയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

കോഴിക്കോട് എടിഎമ്മില്‍ കവര്‍ച്ചാ ശ്രമം; അസാം സ്വദേശി പിടിയില്‍

Kerala

പാതിവിലക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; മലപ്പുറത്ത് തൃശൂര്‍ സ്വദേശി

Kerala

തൃശൂരില്‍ നടന്നത് കലക്ടറും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ഡീല്‍; ഫേസ്ബുക്കില്‍ മാത്രമുള്ള സുരേഷ് ഗോപി രാജിവെക്കണം: കെ മുരളീധരന്‍