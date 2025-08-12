Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസര്കോട്, തൃശൂര്, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്.
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിലും തീരപ്രദേശത്തും ജാഗ്രതാ നിര്ദേശവും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
