ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയുണ്ടാകും; അഞ്ച് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
മറ്റ് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ടുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ പെയ്യും. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് എന്നീ അഞ്ച് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റ് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ടുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളാ തീരത്ത് 60 കി.മീ വരെ വേഗത്തില് കാറ്റ് വീശിയേക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെയും മറ്റന്നാളും കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
