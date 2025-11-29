Eduline
പ്രൊഫഷനലുകളെ ഇതിലേ ഇതിലേ...
നിലവിൽ പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിലാണ് ധനകാര്യ മേഖലയിൽ ശന്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആവാസവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കഴിവുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷനലുകൾക്ക് ഡിമാന്റ് കൂടിയതായാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തു വരുന്ന റിപോർട്ട്. നിലവിൽ പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ ശന്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ്സുകൾ വികസിക്കുകയും വിപണികൾ ആഴത്തിലാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരെ കന്പനികൾ ക്ഷണിക്കാറുള്ളത്. മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പ്രൊഫഷനലുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ്. അവയെ പരിചയപ്പെടാം.
നിക്ഷേപ ബേങ്കിംഗ്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയളുള കരിയറുകളിൽ ഒന്നായി ഫിനാൻസ് നിക്ഷേപ ബേങ്കിംഗ് തുടരുന്നു. കമ്പനികളെയും സർക്കാറുകളെയും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മൂലധനം സമാഹരിക്കാനും സങ്കീർണമായ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഫിനാൻസ് മേഖല. ഈ മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷനലുകൾ പ്രധാന ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് കമ്പനി മൂല്യനിർണയം, ഇടപാട് മോഡലിംഗ്, വിപണി ഗവേഷണം എന്നിവയിലാണ്.
എൻട്രി-ലെവൽ റോളുകളും ശമ്പളവും
- എം & എ അനലിസ്റ്റ്: 18-30 ലക്ഷം രൂപ
- ഡീൽ അഡ്വൈസർ: 18-30 ലക്ഷം രൂപ
- ഐ പി ഒ അനലിസ്റ്റ്: 12-20 ലക്ഷം രൂപ
- മൂല്യനിർണയ അനലിസ്റ്റ്: 10-18 ലക്ഷം ലക്ഷം രൂപ
- ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലർ: 15-20 ലക്ഷം രൂപ
- മർച്ചന്റ് ബേങ്കിംഗ് അസ്സോസിയേറ്റ്: 12-25 ലക്ഷം രൂപ
- റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ്: 10-12 ലക്ഷം രൂപ
- ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റ്: 12-25 ലക്ഷം രൂപ.
പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് വളരാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണിത്.
ഫിൻടെക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ വിശകലനം
ഫിൻടെക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നാണ്. മൊബൈൽ പേയ്മെന്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ വായ്പ, ഓൺലൈൻ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ മേഖല ധനകാര്യത്തെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളെയും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർധികളെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം പ്രൊഫഷനലുകൾ കുറവായതിനാൽ കഴിവുള്ള പ്രതിഭകളെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഫിൻടെക് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആകർഷകമായ ആരംഭ ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന റോളുകളും ആരംഭ ശമ്പളവും
- ഫിൻടെക് ഉത്പന്ന അനലിസ്റ്റ്: 8-14 ലക്ഷം രൂപ
- റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്: 7-12 ലക്ഷം രൂപ
- ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്: 10-20 ലക്ഷം രൂപ
- ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്: 10-20 ലക്ഷം രൂപ
- ക്വാണ്ട് അനലിസ്റ്റ്: 12-20 ലക്ഷം രൂപ
- റെഗുലേറ്ററി റിപോർട്ടിംഗ് അനലിസ്റ്റ്: 10-15 ലക്ഷം രൂപ
- ആക്ച്വറിയൽ അനലിസ്റ്റ്: 10-20 ലക്ഷം രൂപ
- ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ്: 10-15 ലക്ഷം രൂപ
- ഓപറേഷൻസ് അനലിസ്റ്റ്: 6-12 ലക്ഷം രൂപ
ഡാറ്റ, അനലിറ്റിക്സിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.
റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്
ബേങ്കിംഗ്, ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുക, അവയുടെ ആഘാതം വിശകലനം ചെയ്യുക, ആ അപകടസാധ്യതകൾ സ്വീകരിക്കണോ അതോ ലഘൂകരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ് ജോലി. വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ മാറുന്നതിനാൽ, ഈ ജോലിക്ക് വൻ ഡിമാന്റാണുള്ളത്. ബേങ്കുകൾ, എൻ ബി എഫ് സികൾ, നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് റിസ്ക് ടീമുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു.
പ്രധാന റോളുകളും ആരംഭ ശമ്പളവും
- ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്: 8-15 ലക്ഷം രൂപ
- മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്: 10-15 ലക്ഷം രൂപ
- എന്റർപ്രൈസ് റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്: 10-16 ലക്ഷം രൂപ
- റിസ്ക് കൺസൾട്ടന്റ്: 8-12 ലക്ഷം രൂപ
- ക്വാണ്ട് റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്: 15-25 ലക്ഷം രൂപ
- മോഡൽ വാലിഡേഷൻ അനലിസ്റ്റ്: 10-18 ലക്ഷം രൂപ
- ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്: 10-15 ലക്ഷം രൂപ
- സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അനലിസ്റ്റ്: 10-16 ലക്ഷം രൂപ
ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, സാമ്പത്തിക മോഡലുകൾ പരിശോധിക്കുക, ലിക്വിഡിറ്റി നിരീക്ഷിക്കുക, അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള വിശകലന വൈദഗ്ധ്യം, സാമ്പത്തിക വിപണികളെക്കുറിച്ച് മികച്ച ധാരണ, സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.