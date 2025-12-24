Connect with us

Kerala

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ ഡല്‍ഹിയിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം സന്ദര്‍ശിക്കും

ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കുനേരെ രാജ്യത്ത് ആക്രമണങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സഭകള്‍ രംഗത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സന്ദര്‍ശനം

Published

Dec 24, 2025 9:00 pm |

Last Updated

Dec 24, 2025 9:16 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടക്കുന്ന വേളയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ ഡല്‍ഹിയിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം സന്ദര്‍ശിക്കും. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കുള്ള പ്രാര്‍ഥന ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് മോദി പള്ളിയില്‍ എത്തുക.

ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കുനേരെ രാജ്യത്ത് ആക്രമണങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടലാവശ്യപ്പെട്ട് കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സന്ദര്‍ശനം.

സി എന്‍ ഐ ആസ്ഥാനമായ കത്തീഡ്രല്‍ ചര്‍ച്ച് ഓഫ് റിഡംപ്ഷനിലാണ് മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ ഒപ്പമുണ്ടാകും. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും നാളെ ക്രൈസ്തവര്‍ക്കൊപ്പം ആഘോഷ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഡല്‍ഹിയിലെ ന്യൂഡല്‍ഹി ചാപ്ലിനില്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലാണ് പരിപാടി.

ഭയം കൂടാതെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നിയമപാലനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സി ബി സി ഐ അധ്യക്ഷന്‍ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് ആന്‍ഡ്രൂസ് താഴത്ത് പറഞ്ഞു. അക്രമം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നരേന്ദ്ര മോദി നാളെ പള്ളിയില്‍ പോകാനെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും പ്രതികരിച്ചു. വിഷയത്തില്‍ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ മൗനം തുടരുകയാണ്. ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഇടപെടണമെന്നാണ് ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതാക്കള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; മുഖ്യപ്രതികള്‍ സോണിയാഗാന്ധിയെ സന്ദര്‍ശിച്ച് ഉപഹാരം നല്‍കിയതില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

രാജ്യത്ത് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാര്‍ ശക്തികള്‍ കേരളത്തിലും തല പൊക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ ഡല്‍ഹിയിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം സന്ദര്‍ശിക്കും

Kerala

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കേരളത്തിനെതിരെ നടപ്പാക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

National

ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസ്: ബി ജെ പി മുന്‍ നേതാവിന്റെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍; ജാമ്യമനുവദിച്ച് കോടതി

Saudi Arabia

ഹഫര്‍ അല്‍ ബാത്തിന്‍ സോണ്‍ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് സമാപിച്ചു

Ongoing News

ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി അഗ്നിനാളങ്ങളെ നേരിട്ടു; കത്തുന്ന ബസില്‍ നിന്ന് ആറ് അധ്യാപികമാരെ രക്ഷിച്ച് മിഷാരി അല്‍-ഹര്‍ബി