International
മ്യാന്മറില് അതിശക്തമായ ഭൂചലനം: 4.7 തീവ്ര രേഖപ്പെടുത്തി
പ്രകമ്പനം വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു
ന്യൂഡല്ഹി| മ്യാന്മറില് അതിശക്തമായ ഭൂചലനം. റിക്ടര് സ്കെയിലില് 4.7 തീവ്ര രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ 6.10 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു. മണിപ്പൂര്, നാഗാലാന്ഡ്, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടത്.
മണിപ്പൂരിലെ ഉക്രുലില് നിന്നും 27 കിലോമീറ്റര് അകലെ 15 കിലോമീറ്റര് ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. നാഗാലാന്റിലെ വോഖയില് നിന്ന് 155 കിലോമീറ്റര് അകലെയാണ് ഈ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. ഇവിടെ നിന്ന് ദിമാപൂരിലേക്ക് 159 കിലോമീറ്ററും മോഖ്ചുങിലേക്ക് 177 കിലോമീറ്ററും മിസോറാമിലെ ഗോപയിലേക്ക് 171 കിലോമീറ്ററും ചംപായിലേക്ക് 193 കിലോമീറ്ററും ദൂരമുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Ongoing News
ഉള്ളൂരില് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ തോട്ടില്; നാട്ടുകാര് പരാതി നല്കി
Kerala
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻഎസ്എസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്; തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
International
മ്യാന്മറില് അതിശക്തമായ ഭൂചലനം: 4.7 തീവ്ര രേഖപ്പെടുത്തി
International
ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണു അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു
Kerala
കോണ്ഗ്രസ് ഡിജിറ്റല് മീഡിയ സെല് എറണാകുളം ജില്ലാ കണ്വീനര് പി വി ജെയിന് മരിച്ച നിലയില്
National
ബോക്സിങ് താരം മേരികോമിന്റെ വീട്ടില് മോഷണം; പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പേര് പിടിയില്
National