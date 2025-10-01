Connect with us

Kerala

പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാകണം; ഡിജിപി

സ്റ്റേഷനുകളില്‍ മര്‍ദനം ഉണ്ടായാല്‍ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍.

Published

Oct 01, 2025 8:50 am |

Last Updated

Oct 01, 2025 8:50 am

തിരുവനന്തപുരം|പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാകണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍. പോലീസ് സേനയില്‍ അച്ചടക്കം പ്രധാനമാണ്. സ്റ്റേഷനുകളില്‍ മര്‍ദനം ഉണ്ടായാല്‍ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജനങ്ങളോട് നല്ല രീതിയില്‍ പെരുമാറണം. കേരളാ പോലീസ് നല്ല സേനയാണ്. അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.

450 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്തു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പോലീസ് മര്‍ദ്ദനം വ്യാപകമല്ല. വീഴ്ചയുണ്ടായാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും സിസിടിവികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ഒരു സിസിടിവി കേടായാല്‍ ഉടനെ റിപ്പയര്‍ ചെയ്യണമെന്നും ഡിജിപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മദ്ദള വിദ്വാന്‍ മുണ്ടൂര്‍ എരവത്ത് അപ്പുമാരാര്‍ അന്തരിച്ചു

National

35 കോടിയുടെ 3.5 കിലോ കൊക്കെയ്നുമായി ബോളിവുഡ് നടന്‍ അറസ്റ്റില്‍

International

ഫിലിപ്പീന്‍സില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം; 31 മരണം

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ 18കാരിയെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമം; അയല്‍വാസി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാകണം; ഡിജിപി

Kerala

കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന് ക്രൂര മര്‍ദനമേറ്റതായി പരാതി; അഞ്ചുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

National

വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു