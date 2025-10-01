Kerala
മദ്ദള വിദ്വാന് മുണ്ടൂര് എരവത്ത് അപ്പുമാരാര് അന്തരിച്ചു
തൃശ്ശൂര് പൂരത്തില് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിരവധി തവണ പഞ്ചവാദ്യത്തില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
തൃശൂര്|മദ്ദളവിദ്വാന് മുണ്ടൂര് എരവത്ത് അപ്പുമാരാര് (നീലകണ്ഠന് )അന്തരിച്ചു. 75 വയസ്സായിരുന്നു. തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. തൃശ്ശൂര് പൂരത്തില് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിരവധി തവണ അദ്ദേഹം പഞ്ചവാദ്യത്തില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെരിങ്ങോട് സ്കൂളിലെ പഞ്ചാവാദ്യ സംഘത്തിലെ മദ്ദളം അധ്യാപകനായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീരശൃംഗല, തിരുവമ്പാടി സുവര്ണ്ണ മുദ്ര എന്നീ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഭാര്യ:ഓമന കിഴൂട്ട്, മക്കള്:ധന്യ, ദിവ്യ. മരുമക്കള്:സന്തോഷ്, ലിനേഷ്. സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് പാറമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടില് നടക്കും.
