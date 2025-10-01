Kerala
ആലപ്പുഴയില് 18കാരിയെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാന് ശ്രമം; അയല്വാസി അറസ്റ്റില്
അയല്വാസികള് തമ്മിലുള്ള തര്ക്കത്തിനിടെ 18 കാരിയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോള് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു
ആലപ്പുഴ|ആലപ്പുഴയില് അയല്വാസികള് തമ്മിലുള്ള തര്ക്കത്തിനിടെ 18കാരിയെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാന് ശ്രമം. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രി 10.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. തര്ക്കത്തിനിടെ 18 കാരിയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോള് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ജോസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
ജോസും യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരുമായി തര്ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ജോസ് വീട്ടിലെത്തി അസഭ്യം പറഞ്ഞു. ഇത് പെണ്കുട്ടി എതിര്ത്തതോടെ തിരിച്ചുപോയ പ്രതി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയില് പെട്രോളുമായി തിരികെയെത്തി യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സിഗരറ്റ് ലൈറ്റര് ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. തുടര്ന്ന് പെണ്കുട്ടി ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടതിനാലാണ് വന് അപകടം ഒഴിവായത്. കുടുംബം ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പോലീസില് പരാതി നല്കിയതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ജോസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.