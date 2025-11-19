Connect with us

Kerala

നടപടിയെടുത്ത് സി പി എം; വിമതന്‍ കെ ശ്രീകണ്ഠനെ പുറത്താക്കി

2008 മുതല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഉള്ളൂര്‍ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍. പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം മുന്‍ ബ്യൂറോ ചീഫാണ്.

Published

Nov 19, 2025 7:20 pm |

Last Updated

Nov 19, 2025 7:20 pm

തിരുവനന്തപുരം | നഗരസഭയില്‍ വിമതനായി മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച കെ ശ്രീകണ്ഠനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി സി പി എം. 2008 മുതല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഉള്ളൂര്‍ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍. പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം മുന്‍ ബ്യൂറോ ചീഫാണ്.

പാര്‍ട്ടി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ശ്രീകണ്ഠന്‍ വിമതനായി മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പാര്‍ട്ടി നേതാവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ ശ്രീകണ്ഠന്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പാര്‍ട്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചുവെന്നും തയ്യാറെടുക്കാന്‍ ആദ്യം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയ ശേഷം മറ്റൊരാളെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയെന്നും ശ്രീകണ്ഠന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തയ്യാറെടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞത് കല്യാണത്തിന് പോകാനല്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു.

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഏകാധിപത്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കുകയാണ് പതിവെന്നും ശ്രീകണ്ഠന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം തീര്‍ഥാടകര്‍

Ongoing News

വൈറ്റ് ഹൗസ് ഡിന്നറില്‍ ട്രംപിനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്‍ഡോ

Kerala

ഭാര്യയുമായി അവിഹിതമെന്ന് സംശയം; യുവാവിനെ വീടുകയറി വെട്ടി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ലീഗുകാര്‍ മത്സരിച്ചാല്‍ 'മറ്റേ സാധനം' തകര്‍ന്നു പോകുമെന്നു പറഞ്ഞ ന്യായം കൊള്ളാം...; സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ആന്റോ ആന്റണി എം പിക്കെതിരേ ലീഗ് നേതാവ്

Kerala

നടപടിയെടുത്ത് സി പി എം; വിമതന്‍ കെ ശ്രീകണ്ഠനെ പുറത്താക്കി

Kerala

'പാര്‍ട്ടിയെ ഒറ്റിയവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയാല്‍ താനും മത്സരിക്കും' ; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് കൊലക്കേസ് പ്രതി നിഖില്‍ പൈലി

Kerala

ശബരിമലയില്‍ സ്‌പോട്ട് ബുക്കിങ് പരിധി 5000 ആയി കുറച്ച് ഹൈക്കോടതി; നിയന്ത്രണം തിങ്കളാഴ്ച വരെ