35 കോടിയുടെ 3.5 കിലോ കൊക്കെയ്നുമായി ബോളിവുഡ് നടന് അറസ്റ്റില്
കസ്റ്റംസും ഡിആര്ഐയും നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് നടന് പിടിയിലാകുന്നത്.
ചെന്നൈ|അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് 35 കോടി രൂപ വില മതിക്കുന്ന 3.5 കിലോ കൊക്കെയ്നുമായി ബോളിവുഡ് നടന് അറസ്റ്റില്. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില് വെച്ചാണ് നടന് പിടിയിലായത്. കസ്റ്റംസും ഡിആര്ഐയും നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. നടന്റെ ലഗ്ഗേജിന്റെ അടിയില് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് കൊക്കെയ്ന് കണ്ടെടുത്തത്.
കംബോഡിയയില് നിന്നും സിംഗപ്പൂര് വഴിയുള്ള വിമാനത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നടന് പിടിയിലാകുന്നത്. കരണ് ജോഹറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയര് അടക്കമുള്ള സിനിമകളില് നടന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് നടന്റെ പേര് അധികൃതര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സിംഗപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തില് വെച്ച് ചെന്നൈയിലുള്ള ആള്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അജ്ഞാതനായ വ്യക്തി ബാഗ് ഏല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സംഭവത്തില് നടന്റെ വാദം.