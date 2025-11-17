Connect with us

കോഴിക്കോട് | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ജില്ലയിലുള്ളത് 26.8 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാര്‍. 12,66,374 പുരുഷന്മാരും 14,16,275 സ്്ത്രീകളും 32 ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേഴ്‌സും ഉള്‍പ്പെടെ 26,82,681 വോട്ടര്‍മാരാണുള്ളത്.
ഇതിനു പുറമെ, പ്രവാസി വോട്ടര്‍പ്പട്ടികയില്‍ ജില്ലയില്‍ 1,490 വോട്ടര്‍മാരുമുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2,86,62,712 വോട്ടര്‍മാരാണുള്ളത്. വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നാലാമതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല.

36,18,851 വോട്ടര്‍മാരുമായി മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ഒന്നാമത്. തിരുവനന്തപുരം (29,26,078), തൃശൂര്‍ (27,54,278) ജില്ലകളാണ് കൂടുതല്‍ വോട്ടര്‍മാരുള്ള മറ്റു ജില്ലകള്‍. 6,47,378 പേരുള്ള വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടര്‍മാര്‍. പ്രവാസി വോട്ടര്‍മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും മുന്നില്‍.

പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക അതത് ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ പക്കല്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാണ്. പൊതു നിരീക്ഷകനെയും ചെലവ് നിരീക്ഷകരെയും നിയമിച്ചു
തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ പൊതുനിരീക്ഷകനായി ജോസഫ് തോമസിനെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നിയോഗിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും നഗരസഭകളിലേക്കുമായി ചെലവ് നിരീക്ഷകരെയും കമ്മീഷന്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി റാങ്കില്‍ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ചെലവ് നിരീക്ഷകരായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മാസം 25 മുതല്‍ ജില്ലയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് ചുമതല.

ചെലവ് നിരീക്ഷകര്‍: വി ശ്യാം, ജോയിന്റ്സെക്രട്ടറി ഐ പി ആര്‍ ഡി (വടകര, തോടന്നൂര്‍ ബ്ലോക്കുകള്‍, വടകര, പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍). രാജേഷ് അന്തോളി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് (തൂണേരി, കുന്നുമ്മല്‍ ബ്ലോക്കുകള്‍). എ സി ഉബൈദുല്ല, ജോയിന്റ്സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് (ബാലുശ്ശേരി, പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്കുകള്‍). ടി എസ് പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍, ജോയിന്റ്സെക്രട്ടറി, പി ആന്‍ഡ് ആര്‍ ഡി (കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പന്തലായനി, ചേളന്നൂര്‍, മേലടി ബ്ലോക്കുകള്‍). സി അജിത്ത് കുമാര്‍, ജോയിന്റ്സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് (കൊടുവള്ളി, കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്കുകള്‍, കൊടുവള്ളി, മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍).

ആര്‍ പ്രദീപ് കുമാര്‍, ജോയിന്റ്സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് (കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍, ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍, കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക്).
നിരീക്ഷകരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ www.sec.kerala.gov.inല്‍ ലഭ്യാണ്.

