Connect with us

Kerala

പി എം ശ്രീ: തുടര്‍ നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം

കത്ത് വൈകുന്നതില്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് സി പി ഐ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജനും പി പ്രസാദും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു.

Published

Nov 12, 2025 4:36 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 4:45 pm

തിരുവനന്തപുരം | പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടര്‍ നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഇക്കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് കത്തയച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സി പി ഐയുടെ സമ്മര്‍ദത്തിനു പിന്നാലെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്ത് 13 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് കത്തയക്കുന്നത്.

കത്ത് വൈകുന്നതില്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് സി പി ഐ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജനും പി പ്രസാദും  മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സാവകാശം തേടി എ പദ്മകുമാര്‍

National

ധര്‍മസ്ഥല വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കേസ്: അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

Kerala

പി എം ശ്രീ: തുടര്‍ നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം

National

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം: അന്വേഷണത്തിന് 10 അംഗ സംഘം രൂപവത്കരിച്ച് എന്‍ ഐ എ

Saudi Arabia

ആഗോള ടൂറിസം: 113 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനവുമായി സഊദി

International

സിറിയയിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്ന് ആറ് പുരാതന പ്രതിമകള്‍ കവര്‍ന്നു

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ മഴക്കു വേണ്ടി നിസ്‌കരിക്കാന്‍ ഭരണാധികാരിയുടെ ആഹ്വാനം