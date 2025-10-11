Kerala
പേരാമ്പ്ര സംഘര്ഷം: ഷാഫി പറമ്പില് എംപിയെ ലാത്തി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
ലാത്തിച്ചാര്ജ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന എസ്പിയുടെ വാദം പൊളിയുന്നു
കോഴിക്കോട്| പേരാമ്പ്ര സംഘര്ഷത്തില് ഷാഫി പറമ്പില് എംപിയെ ലാത്തി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്. ഇതോടെ എംപിക്കുനേരെ ലാത്തിച്ചാര്ജ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന എസ്പിയുടെ വാദം പൊളിയുന്നു. പോലീസ് ലാത്തി വീശിയില്ല. പ്രകോപിതരായ യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാന് കണ്ണീര് വാതകമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്നുമാണ് ഇന്നലെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായ വിശദീകരണം. അതിനിടയിലായിരിക്കാം ഷാഫിക്ക് പരുക്കേറ്റതെന്നായിരുന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞത്. പിന്നില് നില്ക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഷാഫിക്കുനേരെ ലാത്തി വീശുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
പേരാമ്പ്രയിലുണ്ടായത് പോലീസ് നരനായാട്ടെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് എംകെ രാഘവന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തില് പോലീസ് രാജ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
