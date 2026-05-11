കാര് റോഡരികില് നിര്ത്തി ടയര് മാറ്റുന്നതിനിടെ ലോറി ഇടിച്ചു; സഹോദരങ്ങള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
പട്ടാമ്പി കരിമ്പുള്ളി തെക്കേതില് വീട്ടില് വിനീതിന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യ, ദിവ്യയുടെ അനിയന് ഒറ്റപ്പാലം പനമണ്ണ സ്വദേശി ദീപു എന്നിവരാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്.
പട്ടാമ്പി| കര്ണാടക കൃഷ്ണഗിരിയില് കാര് പഞ്ചറായതിനെ തുടര്ന്ന് റോഡരികില് നിര്ത്തി ടയര് മാറ്റുന്നതിനിടെ ലോറി ഇടിച്ച് സഹോദരങ്ങള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പട്ടാമ്പി കരിമ്പുള്ളി തെക്കേതില് വീട്ടില് വിനീതിന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യ (30), ദിവ്യയുടെ അനിയന് ഒറ്റപ്പാലം പനമണ്ണ സ്വദേശി ദീപു (28)എന്നിവരാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്. കര്ണാടക കൃഷ്ണഗിരിയില്വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടത്തില് ദിവ്യയുടെ ഭര്ത്താവ് വിനീതിന് ഗുരുതര പരുക്കുണ്ട്. വിനീതിന്റെയും ദിവ്യയുടെയും കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളും അടക്കം എട്ടു പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബെംഗളുരുവില് പോയി തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
Two siblings from Palakkad district lost their lives in a tragic road accident at Krishnagiri in Karnataka. The accident occurred when a speeding lorry rammed into their car while they were changing a punctured tire on the roadside. Divya and her brother Deepu died on the spot, while Divya’s husband Vineeth sustained serious injuries and is currently under medical care.