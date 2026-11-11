Kerala
ഓട്ടോ- ടാക്സി നിരക്ക് വര്ധിക്കും; നിരക്ക് പഠിക്കാന് കമ്മീഷനെ വെക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര്
ജനുവരി ഒന്നുമുതല് നിരക്ക് കൂട്ടാന് ധാരണയായി
തിരുവനന്തപുരം|നിരക്ക് പരിഷ്കരണമാവശ്യപ്പെട്ട് ഓട്ടോ- ടാക്സി സേവനങ്ങളുടെ 24 മണിക്കൂര് പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അര്ധരാത്രി ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ നിരക്ക് കൂട്ടാന് തീരുമാനിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. ഓട്ടോ ടാക്സി യൂണിയനുകളുമായി ഗതാഗതമന്ത്രി സി പി ജോണ് നടത്തിയ ചര്ച്ചയിലാണ് നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് യൂണിയനുകള്ക്ക് സര്ക്കാര് ഉറപ്പ് നല്കിയത്. ഇതോടെ പണിമുടക്ക് പിന്വലിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
ജനുവരി ഒന്നു മുതല് നിരക്ക് കൂട്ടാനാണ് ധാരണയായിരിക്കുന്നത്. നിരക്ക് എത്ര കൂട്ടണം എന്നതില് പഠനം നടത്താന് കമ്മീഷനെ വെക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മിനിമം ചാര്ജ് 30 രൂപയില് നിന്നും 50 രൂപയായും ടാക്സിയുടെത് 250 രൂപയില് നിന്നും 300 രൂപയായും ഉയര്ത്തണമെന്നാണ് യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം.
നിരക്കുകള് പുതുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകള് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനു നിവേദനം നല്കിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മിഷണര് യോഗം വിളിച്ചെങ്കിലും തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. ഇതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യൂണിയനുകള് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Content Highlights: The 24-hour strike by auto and taxi unions in Kerala has been called off following government assurance of a fare revision from January 1. Transport Minister CP John held successful talks with trade union leaders. A dedicated committee will study the revised rate structure requested by unions.