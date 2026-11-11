Kerala
കോഴിക്കോട് വളയത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
വളയം പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് വളയത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. വളയം ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥിനി ജ്യുവല് ലക്ഷ്മിയാണ് മരിച്ചത്.
മൃതദേഹം വടകര ഗവ. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തില് വളയം പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: An eighth-grade student was found dead in Valayam, Kozhikode. The deceased has been identified as Jewel Lakshmi, a student of Valayam Government Higher Secondary School. Valayam police registered a case of unnatural death, and the body was shifted to Vadakara Government Hospital.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ട്രെയിനില് നിന്ന് വയോധികയുടെ 50 പവന് സ്വര്ണം കവര്ന്നു; ഇന്സ്റ്റഗ്രാം ഇന്ഫ്ലുവന്സര് പിടിയില്
National
എയര് ഇന്ത്യ വിമാനത്തിനുനേരെ റാഞ്ചല് ഭീഷണി; ഐസൊലേഷന് ബേയിലേക്ക് മാറ്റി
Kerala
ഓട്ടോ- ടാക്സി നിരക്ക് വര്ധിക്കും; നിരക്ക് പഠിക്കാന് കമ്മീഷനെ വെക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര്
Kerala
സയ്യിദ് ത്വാഹിറിൽ അഹ്ദൽ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ എ ബി അബ്ദുല്ല മാസ്റ്റർക്ക്
Kozhikode
മർകസ് 'ഫ്യൂച്ചർ എജ്യുക്കേഷൻ കോൺക്ലേവ്' ഇന്ന്; 'റെസ്പോൺസിബിൾ എ.ഐ' മുഖ്യ പ്രമേയം
National
അസമില് കൊല്ക്കത്ത - സൈറാങ് എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; നാല് യാത്രക്കാര്ക്ക് പരിക്ക്
Kerala