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തിരഞ്ഞെടുപ്പില് അട്ടിമറി ആരോപിക്കുന്ന പി ടി ഉഷ തെളിവ് ഹാജരാക്കണമെന്ന് അഞ്ജു ബോബി ജോര്ജ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയവും തോല്വിയും സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കാന് എല്ലാവര്ക്കും സാധിക്കണമെന്നും അഞ്ജു
ന്യൂഡല്ഹി | ഇന്ത്യന് ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അട്ടിമറിയും ക്രമക്കേടും ആരോപിക്കുന്നവര് അതിനുള്ള തെളിവും ഹാജരാക്കണമെന്ന് അഞ്ജു ബോബി ജോര്ജ്. കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉഷയുടെ ആരോപണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു അവര്. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയവും തോല്വിയും സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കാന് എല്ലാവര്ക്കും സാധിക്കണമെന്നും അഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കില് ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
ഐ ഒ എയുടെ സ്പോര്ട്സ് പേഴ്സണ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാന്ഡിങ് മെറിറ്റ് (എസ് ഒ എം) തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വോട്ടുകള് (53 വോട്ട്) നേടിയാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോര്ജ് വിജയിച്ചത്. ലഭിച്ച വോട്ടുകള് കായികരംഗത്തെ തന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള വലിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് അഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു. ഐ ഒ എ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള് അഞ്ജു ബോബി ജോര്ജ് പൂര്ണ്ണമായി തള്ളുന്നില്ല.
40 വോട്ടുകള് മാത്രം നേടി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട പി ടി ഉഷയ്ക്ക് ഭരണസമിതിയിലെ അംഗത്വവും നഷ്ടമായി. അഞ്ജുവിനു പുറമെ സൈന നെഹ്വാള്, റാണി രാംപാല്, ഡോള ബാനര്ജി എന്നിവരാണ് വനിതാ വിഭാഗത്തില് നിന്ന് വിജയിച്ച മറ്റു താരങ്ങള്.
Content Highlights: Anju Bobby George demanded proof for allegations of irregularities in the IOA elections made by PT Usha. Anju emerged top with 53 votes while Usha fell to fifth position. Anju stated that wins and losses should be accepted gracefully and complaints must be routed officially.