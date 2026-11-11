Connect with us

Kerala

മനിശ്ശേരിയില്‍ കാര്‍ മരത്തിലിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

പനമണ്ണ സ്വദേശി വൈശാഖും മറ്റൊരാളുമാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം

Published

Nov 11, 2026 6:44 am |

Last Updated

Nov 11, 2026 6:44 am

പാലക്കാട് | കാര്‍ മരത്തിലിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. മനിശ്ശേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ കാര്‍ യാത്രക്കാരായ രണ്ടുപേരാണ് മരിച്ചത്. അഞ്ചുപേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. പനമണ്ണ സ്വദേശി വൈശാഖും മറ്റൊരാളുമാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

ചൊവ്വാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി കഴിഞ്ഞാണ് അപകടം. ഷൊര്‍ണ്ണൂരില്‍നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാര്‍ മനിശ്ശേരിയില്‍വെച്ച് നിയന്ത്രണംവിട്ട് മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവസമയത്ത് പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റപ്പാലം പോലീസിന്റെ പട്രോളിങ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. രണ്ടുപേരെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. രണ്ടുപേര്‍ കാറിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി.

മറ്റൊരാള്‍ കാറില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുപോയതായാണ് വിവരം. ഇയാളുടെ പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. പോലീസ് ഷൊര്‍ണൂര്‍ അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിച്ചു. അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയെത്തി അരമണിക്കൂറിലേറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് കാറില്‍ക്കുടുങ്ങിയ രണ്ടുപേരെ പുറത്തെടുത്തത്. പരിക്കേറ്റവരെ വാണിയംകുളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: Two people died and three others sustained injuries after a car crashed into a tree at Manissery near Ottapalam in Palakkad district. The midnight accident occurred while they were travelling from Shornur. Fire rescue personnel and police removed trapped passengers and shifted them to a hospital.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വൈദ്യുതി ഇടപാട്; മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്കും ഇടയില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷമായതിനിടെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന്

Kerala

ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി തുടരേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് അമേരിക്ക

Kerala

ബാര്‍ലൈസന്‍സ്: വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിനു ശുപാര്‍ശ

Kerala

മനിശ്ശേരിയില്‍ കാര്‍ മരത്തിലിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

From the print

യു കെ ജി വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് വിദ്വേഷഗാനം പാടിച്ചു; പ്രതിഷേധം

From the print

അൽ അഖ്സ മസ്ജിദിൽ ജൂത അതിക്രമം പിതാവും മകനുമടക്കം മൂന്ന് പേരെ കൊന്നു

From the print

"പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പ്രണബ് ആഗ്രഹിച്ചു' ആത്മകഥയിലെ പരാമർശം ചർച്ചയാകുന്നു