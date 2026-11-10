Kerala
ടാങ്കര് ലോറി മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടറില് ഇടിച്ച് രണ്ടുപേര് മരിച്ചു; അപകടം കോതമംഗലത്ത്
ഇരമല്ലൂര് സ്വദേശികളായ അനീഷ് കുമാര് പ്രശാന്ത് കുമാര് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടം കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയില്.
കൊച്ചി | എറണാകുളം കോതമംഗലം മാതിരപ്പള്ളിയില് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ടുപേര് മരിച്ചു. ടാങ്കര് ലോറി, മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടറില് ഇടിച്ചാണ് അപകടം.
ഇരമല്ലൂര് സ്വദേശികളായ അനീഷ് കുമാര് പ്രശാന്ത് കുമാര് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
Content Highlights: Two individuals lost their lives in a fatal road accident near Kothamangalam. The tragedy occurred when a high-speed tanker lorry collided directly into a three-wheeler scooter. Local authorities arrived at the scene shortly after the incident to initiate necessary legal procedures and investigation.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് എട്ട് മുതല്; 18 ന് സ്കൂളുകള് അടക്കും
Ongoing News
യു എ ഇ തൊയിലിടങ്ങളില് 85% ജീവനക്കാര് എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു; ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയില് 67% പേര്: പഠനം
Kerala
ബാര് ഹോട്ടലുകളിലെ ഡി ജെ പാര്ട്ടിയില് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാന് പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ഹോട്ടലുകള്ക്ക് നല്കിയ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കി
Kerala
പാസ്പോര്ട്ട് ഉള്പ്പെടെ യാത്രാരേഖകള് നഷ്ടമായി; മലയാളി യുവാവ് ഇറാനില് കുടുങ്ങി
Kerala
ജമാദുൽ ആഖിർ ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച്ച
National
ഡല്ഹി ബേങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ശാഖയിലെ ബോംബ് ഭീഷണി; വ്യാജമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം
Kerala