Saudi Arabia
ഗള്ഫ് മേഖലയുടെ സുരക്ഷ: കുവൈത്തില് സംയുക്ത ഫോര്വേഡ് മിലിട്ടറി കമാന്ഡ് സ്ഥാപിക്കാന് ധാരണ
ബഹ്റൈന് തലസ്ഥാനമായ മനാമയില് നടന്ന ജിസിസി ജോയിന്റ് ഡിഫന്സ് കൗണ്സിലിന്റെ 23-ാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമുണ്ടായത്
റിയാദ് /മനാമ/ കുവൈത്ത് സിറ്റി | ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെയും ഭീഷണികളെയും സംയുക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി കുവൈത്തില് പുതിയ ‘ഫോര്വേഡ് മിലിട്ടറി കമാന്ഡ്’ (മുന്നിര സൈനിക ആസ്ഥാനം) സ്ഥാപിക്കാന് ഗള്ഫ് സഹകരണ കൗണ്സില് (GCC) പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില് ധാരണയായി
ബഹ്റൈന് തലസ്ഥാനമായ മനാമയില് നടന്ന ജിസിസി ജോയിന്റ് ഡിഫന്സ് കൗണ്സിലിന്റെ 23-ാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമുണ്ടായത്. ജിസിസി സെക്രട്ടറി ജനറല് ജാസിം അല്-ബുദൈവിയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ബഹ്റൈന് പ്രതിരോധ കാര്യ മന്ത്രി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറല് അബ്ദുള്ള ബിന് ഹസ്സന് അല്-നുഐമിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില് ജിദ്ദയില് നടന്ന ജിസിസി നേതാക്കളുടെ അടിയന്തര ഉച്ചകോടിയിലെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ പിന്തുടര്ച്ചയായാണ് പുതിയ സൈനിക നീക്കം.
എന്താണ് ഫോര്വേഡ് കമാന്ഡ്? എന്തുകൊണ്ട് കുവൈത്ത്?
പ്രധാന സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, സുരക്ഷാ ഭീഷണികളോ സംഘര്ഷ സാധ്യതകളോ നിലനില്ക്കുന്ന മേഖലകള്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥാപിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ‘ഫോര്വേഡ് കമാന്ഡ്’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില് സൈനിക വിന്യാസം അതിവേഗത്തിലാക്കാനും രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ഏകോപനം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുവൈത്ത്, ഇറാഖ്, സഊദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കടലിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇറാന് അഭിമുഖമായാണ് കുവൈത്തിന്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വടക്കന് ഗള്ഫ് മേഖലയില് നിന്നുള്ള ഭീഷണികളെ വേഗത്തില് നിരീക്ഷിക്കാനും തടയാനും കുവൈത്തിലെ ഈ പുതിയ ആസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കും.
സംയുക്ത സൈനിക സംവിധാനം
പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്ന കമാന്ഡിലേക്ക് ആറ് അംഗരാജ്യങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള സൈനികരെ നിയോഗിക്കും. ഇത് ജിസിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക സംയുക്ത സൈന്യമായ ‘യൂണിഫൈഡ് മിലിട്ടറി കമാന്ഡിന്റെ’ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പ്രവര്ത്തിക്കുക. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂടുതല് ശക്തമായ ഒരു ഏകീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിരവധി തീരുമാനങ്ങളും കൗണ്സില് യോഗത്തില് അംഗീകരിച്ചു.
ഇറാന്-ഹൂതി ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് എതിരെ ശക്തമായ അപലപനം
മേഖലയിലെ സമാധാനം തകര്ക്കുന്ന ഇറാനിയന് സായുധ നീക്കങ്ങള്ക്കെതിരെ സംയുക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക കൂട്ടായ്മയെ സെക്രട്ടറി ജനറല് ജാസിം അല്-ബുദൈവി പ്രശംസിച്ചു. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും, അത് എല്ലാവരുടെയും പങ്കിട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ ജനവാസ മേഖലകള്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
സഊദി അറേബ്യയിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെപ്പോലും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതി വിമതര് നടത്തുന്ന മിസൈല്-ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് സഊദിയുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഊദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിരോധ നടപടികള്ക്കും ജിസിസി രാജ്യങ്ങളുടെ പൂര്ണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും, സഊദിയുടെ സുരക്ഷ മറ്റ് എല്ലാ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും സെക്രട്ടറി ജനറല് വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: The GCC Joint Defence Council agreed to set up a Joint Forward Military Command in Kuwait during its 23rd session in Manama. The command aims to address regional security challenges and protect Gulf sovereignty. Troops from all six GCC member nations will be deployed to this strategic base.