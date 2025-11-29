Connect with us

വയനാട്‌ മാനന്തവാടിയില്‍ സി പി ഐക്ക് നഷ്ടക്കണക്കുകള്‍ മാത്രം

തങ്ങള്‍ക്കനുവദിച്ചു കിട്ടുന്ന സീറ്റില്‍ ആളെ കണ്ടെത്താനും കണ്ടെത്തിയ ആളെ മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ തന്നെ നിലനിര്‍ത്താനും സി പി ഐക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

Published

Nov 29, 2025 7:58 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 7:58 am

മാനന്തവാടി | ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പെത്തിയാല്‍ മാനന്തവാടിയില്‍ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി സി പി ഐക്ക് പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ്. നിലവിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ ജെ ബാബുവിനുള്‍പ്പെടെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് മർദനമേറ്റ പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പ് ടൗണിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് സി പി എം-സി പി ഐ പോര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രൂക്ഷമാകുന്നത്.

തങ്ങള്‍ക്കനുവദിച്ചു കിട്ടുന്ന സീറ്റില്‍ ആളെ കണ്ടെത്താനും കണ്ടെത്തിയ ആളെ മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ തന്നെ നിലനിര്‍ത്താനും സി പി ഐക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇവര്‍ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പെത്തുമ്പോഴേക്കും അയാളെ സി പി എം മെമ്പറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കും. ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിയില്ല. മാനന്തവാടി നഗരസഭയില്‍ 2020ല്‍ സി പി ഐക്ക് ലഭിച്ച ആറ് സീറ്റുകളില്‍ ജയിച്ച ഏക സ്ഥാനാർഥി ചെറ്റപ്പാലം സീറ്റില്‍ നിന്ന് സി പി ഐ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ചു ജയിച്ച സിനി ബാബു ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവര്‍ സി പി എമ്മില്‍ ചേര്‍ന്ന് സജീവ പ്രവര്‍ത്തകയായി മാറി.

ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പെത്തിയപ്പോള്‍ ഇവര്‍ തൊട്ടടുത്ത മൈത്രി നഗറില്‍ സി പി എം സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുകയാണ്. പ്രഥമ നഗരസഭയിലെ സി പി ഐ സ്വതന്ത്ര പിന്നീട് സി പി എം ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചെറ്റപ്പാലം ഡിവിഷന്‍ സി പി ഐക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നതാകട്ടെ സജീവ സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകനായ ചാത്തമ്പത്ത് ആബുട്ടി. എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2020 ല്‍ മുന്നണി ബന്ധം വിട്ട് രണ്ട് പാര്‍ട്ടികളും പരസ്പരം മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ സി പി ഐ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രണ്ട് വാര്‍ഡുകള്‍ സി പി എം നല്‍കിയെങ്കിലും രണ്ടിടത്തും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസ്സോസിയേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരായ വനിതകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആറാം വാര്‍ഡില്‍ സ്വതന്ത്രയായും എട്ടാം വാര്‍ഡില്‍ നിലവിലെ ഭരണസമിതിയിലെ സി പി എം അംഗമായ ലിസി ജോണ്‍ സി പി ഐ ചിഹ്നത്തിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

2015ല്‍ തവിഞ്ഞാല്‍ പഞ്ചായത് ഭരണത്തിന് സി പി ഐയുടെ പിന്തുണ സി പി എമ്മിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സി പി ഐ പ്രതിനിധിയായ ഷൈമ മുരളീധരനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്സ്ഥാനം നല്‍കി അധികാരം പങ്കിട്ടു. ഏറെക്കഴിയും മുമ്പേ ഇവര്‍ സി പി എം ആയി മാറി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷവും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസ്സോസിയേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തകയായിരുന്ന ഇവര്‍ ഇത്തവണ കാട്ടിമൂലയില്‍ സി പി ഐ ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ചേലൂരില്‍ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും നേരിട്ട് മത്സരത്തിലാണ്. മുന്നണി തീരുമാനപ്രകാരം സി പി ഐക്ക് നല്‍കിയ സീറ്റില്‍ പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. തൊണ്ടര്‍നാട് പഞ്ചായത്തിലെ സി പി ഐ ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യയും സി പി ഐ അംഗവുമായ വിമലയെ സി പി എം മക്കിയാട് വാര്‍ഡില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി. സി പി ഐ രണ്ട് പേരെയും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം സി പി ഐക്ക് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നഷ്ടകാലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

