Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഒരാള്ക്ക് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോഗം പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ 27കാരന്
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ്.
കോഴിക്കോട്|സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയേഴുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ്. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി. രണ്ട് മാസം മുന്പ് പ്രദേശത്തെ ഒരു നീന്തല് കുളത്തില് കുളിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ രോഗലക്ഷണങ്ങള് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് പാലക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞദിവസം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെതുടര്ന്ന് രണ്ടു പേര് കൂടി മരിച്ചിരുന്നു. തിരുവന്തപുരം മുട്ടത്തറ സ്വദേശിയായ 52 വയസ്സുകാരിയും കൊല്ലം വെള്ളിനല്ലൂര് സ്വദേശിയായ 91 വയസുകാരനുമാണ് മരിച്ചത്. ഈ മാസം 11 ന് ആയിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മരണം. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വര്ഷം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് 17 പേരാണ് മരിച്ചത്.