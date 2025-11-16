Connect with us

പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് നോർക്ക സ്‌കോളർഷിപ്പ്

ഈ മാസം 30നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷകർ, പഠിക്കുന്ന കോഴ്‌സിനു വേണ്ട യോഗ്യതാപരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയവരായിരിക്കണം

Published

Nov 16, 2025 8:01 pm

Last Updated

Nov 16, 2025 8:01 pm

പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികളുടെയും മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുന്ന ‘നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി’യിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന, വാർഷിക വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്കും പ്രൊഫഷനൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കും 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹത.

http://www.scholarship.norkaroots.org/ സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി ഈ മാസം 30നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
അപേക്ഷകർ, പഠിക്കുന്ന കോഴ്‌സിനു വേണ്ട യോഗ്യതാപരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയവരായിരിക്കണം. റെഗുലർ കോഴ്‌സുകൾക്കും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ച കോഴ്‌സുകൾക്കും അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുമാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുക.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്

നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് ഐ ഡി കാർഡ് വിഭാഗത്തിലെ നന്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

  • 0471-2770528
  • 0471-2770543
  • 0471-2770500

നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോൺടാക്ട് സെന്ററിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളായ 1800 425 3939 (ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്) +91-8802 012 345 (വിദേശത്ത് നിന്ന്, മിസ്സ്ഡ് കോൾ സർവീസ്) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

