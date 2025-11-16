Kerala
ശബരിമല നട തുറന്നു
ശബരിമല | മണ്ഡല പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല ശ്രീ ധര്മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രനട തുറന്നു. ശരണം വിളികളാല് മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ക്ഷേത്രതന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മുഖ്യകാര്മികത്വത്തില് മേല്ശാന്തി എസ്. അരുണ്കുമാര് നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവില് നട തുറന്ന് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു . ശേഷം ഉപദേവതാ ക്ഷേത്ര നടകളും തുറന്നു. മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തി ടി.വാസുദേവന് നമ്പൂതിരി മാളികപ്പുറത്ത് നട തുറന്നു.
പുതിയ മേല്ശാന്തി ഇ ഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയാണ് വൃശ്ചികം ഒന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച നട തുറക്കുക.
ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്, അംഗങ്ങളായ കെ രാജു, പി ഡി സന്തോഷ് കുമാര് തുടങ്ങിയവര് സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഉച്ചയോടെ അയ്യപ്പന്മാരെ പമ്പില് നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു.
വെര്ച്വല് ക്യൂ വഴി ഒരു ദിവസം 70000 പേര്ക്കാണ് ദര്ശനം അനുവദിക്കുക. 20,000 പേര്ക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും ദര്ശനം ലഭിക്കും.
നവംബര് 17 മുതല് ഡിസംബര് 27 വരെയാണ് മണ്ഡല ഉത്സവ കാലം. മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഡിസംബര് 30ന് തുറക്കും. 2025 ജനുവരി 14ന് ആണ് മകരവിളക്ക്