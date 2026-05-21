ക്രെറ്റയും സെൽറ്റോസും വിറയ്ക്കും! അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി നിസാന്റെ 'ടെക്ടൺ' വരുന്നു; അരങ്ങേറ്റ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി | ഈ വർഷം ആദ്യം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രാവിറ്റ് സബ് ഫോർ മീറ്റർ എസ് യു വിക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ അടുത്ത ജനപ്രിയ മോഡലായ ടെക്ടൺ എസ് യു വി അവതരിപ്പിക്കാൻ നിസാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ടെറാനോയുടെ പിൻഗാമിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നിസാൻ ടെക്ടൺ 2026 ജൂലൈ 9 ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. ഇടത്തരം എസ് യു വി വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ, ടാറ്റ സിയറ, റെനോ ഡസ്റ്റർ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി വിക്ടോറിസ്, ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗൂൺ, സ്കോഡ കുഷാക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മോഡലുകളോടാണ് ഈ വാഹനം മത്സരിക്കുക.
ആകർഷകമായ എക്സ്റ്റീരിയർ
ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ തികച്ചും മനോഹരവും ശക്തവുമായ രൂപഭാവങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ നിസാൻ ടെക്ടൺ എസ് യു വി എത്തുന്നത്. എൽ ഷേപ്പിലുള്ള എൽ ഇ ഡി. ഡി ആർ എല്ലുകൾ, അത്യാധുനിക എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ഡ്യുവൽ ടോൺ അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു.
കട്ടിയുള്ള സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള മുൻ ഗ്രിൽ, എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ, ടെയിൽ ഗേറ്റിലുടനീളം നീളുന്ന എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ബാർ എന്നിവ വാഹനത്തിന്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്നു. റൂഫ് റെയിലുകൾ, സ്രാവ് ചിറകിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള ഷാർക്ക് ഫിൻ ആന്റിന എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വാഹനത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ‘Tekton’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സമ്പന്നമായ ഇന്റീരിയർ ഫീച്ചറുകൾ
യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച ആഡംബരവും സൗകര്യവും നൽകുന്ന വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ടെക്ടണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ചൂടും തണുപ്പും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പവേർഡ് സീറ്റുകൾ, ഡ്യുവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവ കാബിനിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്.
സുരക്ഷയ്ക്കായി അത്യാധുനിക അഡാസ് (ADAS) സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, കളർ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, പിൻസീറ്റിലുള്ളവർക്കായി പ്രത്യേക എസി വെന്റുകൾ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യം, വിവിധ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ എന്നിവയും വാഹനത്തിലുണ്ടാകും.
ശക്തമായ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
പുതിയ തലമുറ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ അടിത്തറ പങ്കിടുന്ന നിസാൻ ടെക്ടൺ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന രണ്ട് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് സൂചന. 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നിവ മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുകളുമായി ജോടിയാക്കി എത്തും. കൂടുതൽ മൈലേജ് നൽകുന്ന വലിയ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പും നിസാൻ അണിയറയിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ വലിപ്പമേറിയ എഞ്ചിനുമായി കുറച്ചുകൂടി വൈകിയാകും വിപണിയിൽ എത്തുക.
Content Highlights:
Nissan India has officially confirmed that its upcoming mid size SUV, the Tekton, will make its debut on July 9, 2026. Serving as the spiritual successor to the Terrano, the Tekton will share its underpinnings with the new Renault Duster. The vehicle will feature premium elements like a panoramic sunroof, ADAS suite, and L-shaped LED DRLs. It is expected to come with 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol engine options along with a hybrid version later.