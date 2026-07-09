First Gear
കുറഞ്ഞ വിലയിൽ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷയുള്ള എസ് യു വി; Nissan Tekton വിപണിയിൽ; വിലയും ഫീച്ചറുകളും അറിയാം
സുരക്ഷക്കായി ആറ് എയർബാഗുകൾ, സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം, ഐസോഫിക്സ് ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടിംഗ് പോയിന്റുകൾ, എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കുമുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ നിസ്സാൻ തങ്ങളുടെ പുതിയ മിഡ് എസ്യുവി (Mid SUV) മോഡലായ നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ആകർഷകമായ വിലയിലും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളിലും എത്തുന്ന ഈ പുതിയ നിസ്സാൻ കാർ വില (Nissan car price) ആരംഭിക്കുന്നത് 10.49 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് (എക്സ് ഷോറൂം).
ആറ് വേരിയന്റുകളിലും രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലുമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ വാഹനത്തിനായുള്ള ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചു. 21000 രൂപ നൽകി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ സിസ്റ്റർ കാർ കൂടിയായ നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ 2025 അവസാനത്തോടെയാണ് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്.
കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിൻ
രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ ലഭ്യമാകുക. അലയൻസിന്റെ 1.0 ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 99 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 166 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ എഞ്ചിൻ ആറ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിൽ (6MT) മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. കൂടുതൽ ബുക്കിംഗുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. ഇത് 160 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 280 എൻഎം ടോർക്കും നൽകാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഈ എഞ്ചിനോടൊപ്പം ആറ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സും ആറ് സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷനും (6DCT) ലഭ്യമാണ്. നിലവിൽ ടെക്ടണിൽ ഹൈബ്രിഡ് 1.8 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ നിസ്സാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ടി160 മാനുവൽ വേരിയന്റിന് 19.5 കിലോമീറ്ററും ടി280 മാനുവൽ വേരിയന്റിന് 17.8 കിലോമീറ്ററും ടി280 ഡിസിടി വേരിയന്റിന് 18.5 കിലോമീറ്ററുമാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ധനക്ഷമത.
സുരക്ഷയിൽ മുന്നിൽ
മികച്ച സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ ഭാരത് എൻസിഎപി (BNCAP) ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്നവരുടെ സുരക്ഷയിൽ 32 ൽ 30.49 പോയിന്റും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിൽ 49 ൽ 45 പോയിന്റും ഈ വാഹനം നേടി. സുരക്ഷക്കായി ആറ് എയർബാഗുകൾ, സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം, ഐസോഫിക്സ് ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടിംഗ് പോയിന്റുകൾ, എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കുമുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന വേരിയന്റായ ടെക്ന പ്ലസിൽ ഗൂഗിൾ ഇന്റഗ്രേഷനോട് കൂടിയ 10.10 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, 10.25 ഇഞ്ച് ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ലെവൽ 2 എഡിഎഎസ് (ADAS), റിയർ എസി വെന്റുകളോട് കൂടിയ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഫ്രണ്ട് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ പാക്കേജ്, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, ഫുൾ എൽഇഡി ലൈറ്റ് പാക്കേജ് എന്നിവയുണ്ട്.
ഡിസൈൻ സവിശേഷതകൾ
നിസ്സാൻ പെട്രോൾ കാറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട മുൻഭാഗം, വലിയ നിസ്സാൻ ലോഗോ, റെഡ് സ്ട്രിപ്പ്, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, സ്ലിം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, വെർട്ടിക്കൽ എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഡിസൈൻ സവിശേഷതകൾ. 18 ഇഞ്ച് വീലുകളാണ് ഇതിനുള്ളത്. കണക്റ്റഡ് ടെയിൽ ലാമ്പുകളും ഇതിലുണ്ട്. ബീജ്, ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലുള്ള ഇന്റീരിയറിന് 4.3 മീറ്റർ നീളവും 2.6 മീറ്റർ വീൽബേസുമുണ്ട്. സീറ്റുകൾ മടക്കിവെക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ 518 ലിറ്ററും സീറ്റുകൾ മടക്കിവെക്കുമ്പോൾ 1789 ലിറ്ററും ബൂട്ട് സ്പേസ് ഈ വാഹനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വിവിധ കളർ വേരിയന്റുകൾ
മൂൺബ്രോ ഗ്രേ, ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ, ഫ്ലെയർ ഗാർനെറ്റ് റെഡ്, ബ്ലേഡ് സിൽവർ, ഒനിക്സ് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ് എന്നീ സിംഗിൾ ടോൺ നിറങ്ങളിലും അഞ്ച് ഡ്യുവൽ ടോൺ നിറങ്ങളിലും വാഹനം ലഭ്യമാണ്. വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, റെനോ ഡസ്റ്റർ, മാരുതി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, മാരുതി വിക്ടോറിസ്, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, എംജി ആസ്റ്റർ, ടാറ്റ സിയറ, ടാറ്റ കർവ്, എംജി ഹെക്ടർ, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ എന്നിവയുമായാണ് നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ മത്സരിക്കുന്നത്.
Content Highlights
Nissan Tekton mid SUV has been officially launched in India with an attractive starting price of Rs 10.49 lakh ex-showroom. The new Nissan car comes with two petrol engine options and six distinct variants to choose from. It has achieved an impressive five-star safety rating in the Bharat NCAP crash test.