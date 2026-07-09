Kerala
വയനാട് സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ; ആനക്കാംപൊയിലില് നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു
മുത്തപ്പന്പുഴയിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന് എല് പി സ്കൂളിലേക്കാണ് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയത്.
കോഴിക്കോട്| വയനാട് തുരങ്കപാത പദ്ധതിയുടെ ആരംഭ മേഖലയായ കോഴിക്കോട് ആനാക്കാംപൊയില് ഭാഗത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികളെ സുരക്ഷാ മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി താല്ക്കാലിക ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാര്പ്പിച്ചു. മുത്തപ്പന്പുഴയിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന് എല് പി സ്കൂളിലേക്കാണ് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയത്. കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സര്ക്കാര് നിര്ദേശപ്രകാരം തുരങ്കപാതയുടെ നിര്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളും താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ ഭീഷണികളൊന്നുമില്ലെന്നും തുരങ്കപാത നിര്മാണ കമ്പനിയുടെ അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില് ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി. ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് കൂടി കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കാണാതായ രണ്ട് പേര്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്. ദുരന്തസ്ഥലം പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന് സന്ദര്ശിച്ചു.
മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്ന്ന് തുരങ്കനിര്മാണം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിശദമായ പരിശോധനകള്ക്ക് ശേഷമേ നിര്മാണം പുനരാരംഭിക്കൂവെന്നും, എന്നാല് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും സുരക്ഷയ്ക്ക് പരമപ്രാധാന്യം നല്കിയാകും തുടര്നടപടികളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സര്ക്കാര് നിയോഗിക്കുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര് പറഞ്ഞു.
ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരട്ട അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ കാരണങ്ങളും കേന്ദ്ര മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് കരാര് കമ്പനി പാലിച്ചോയെന്നതും പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കും.
Content Highlights:
Wayanad tunnel road construction has been temporarily suspended following the tragic Kalladi landslide. Workers from the Anakkampoyil site have been relocated to temporary relief camps as a safety precaution. A double probe has been ordered by the government to investigate the landslide causes.