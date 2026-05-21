സിംഗിൾ ചാർജിൽ മികച്ച മൈലേജ്; പുത്തൻ ലുക്കിൽ ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇ വി വരുന്നു; ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു
രണ്ടാം തലമുറ ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇ വി മെയ് 28 ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുത വാഹന വിപണിയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ടിയാഗോ ഇ വിയുടെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തി. പുതിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളോടെയും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളോടെയും എത്തുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇ വി 2026 മെയ് 28 ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കും. നിലവിലെ മോഡലിന്റെ കരുത്തുറ്റ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ബാഹ്യരൂപത്തോടെയാണ് പുതിയ വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അത്യാധുനികമായ എക്സ്റ്റീരിയർ
വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ചെറിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളാണ് പുതിയ മോഡലിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മുൻ മോഡലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾക്ക് പകരം ചെറിയ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിയെടുത്ത ഒറ്റ പീസ് ഫേസ് (one piece face) ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വാഹനത്തിന്റെ എയറോഡൈനാമിക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള വീലുകളും ഇതിലുണ്ട്. പിന്നിൽ ടാറ്റയുടെ സിഗ്നേച്ചർ വൺ പീസ് ടെയിൽ ലാംപുകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബാഡ്ജിംഗുകൾ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്റീരിയറും ഫീച്ചറുകളും
പുതിയ ടിയാഗോ ഇ വിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡാഷ്ബോർഡിനും സീറ്റുകൾക്കും കൂടുതൽ ഭംഗിയേകുന്ന പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകും. അത്യാധുനിക ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയും വാഹനത്തിലുണ്ടാകും.
ബാറ്ററിയും പ്രകടനവും
രണ്ടാം തലമുറ ടിയാഗോ ഇ വിയുടെ പവർട്രെയിനുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. നിലവിലുള്ള 19.2 കിലോവാട്ട് അവർ (kWh), 24.0 കിലോവാട്ട് അവർ (kWh) എന്നീ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്ക് ഓപ്ഷനുകളിൽ തന്നെയാകും ഈ വാഹനം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുക. ഇവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മോട്ടോറുകളും വാഹനത്തിൽ തുടരും. ഇതിൽ ചെറിയ ബാറ്ററി പാക്കായ 19.2 kWh മോഡലിന് എം ഐ ഡി സി (MIDC) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന 223 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും വലിയ ബാറ്ററി പാക്കായ 24.0 kWh മോഡലിന് 293 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും ലഭിക്കും.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എം ജി കോമറ്റ് ഇ വി, ടാറ്റ പഞ്ച് ഇ വിയുടെ ലോവർ സ്പെക് വേരിയന്റുകൾ എന്നിവയാണ് ടിയാഗോ ഇ വിയുടെ പ്രധാന എതിരാളികൾ. ഇതേ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളോടെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ടിഗോർ ഇ വി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Tata Motors has officially showcased the second-generation, next-gen Tata Tiago EV ahead of its launch in India on May 28, 2026. The electric hatchback features a completely redesigned front fascia with smaller rectangular LED headlamps and a new aerodynamic wheel design. It will retain the existing 19.2kWh and 24.0kWh battery packs, offering an MIDC claimed range of 223km and 293km respectively. The updated features are also expected to debut on the next-gen Tigor EV later this year.