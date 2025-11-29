Connect with us

Kerala

പറമ്പില്‍ കോഴി കയറിയതിന് വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ച അയല്‍വാസി പിടിയില്‍

പള്ളിക്കുന്ന് ചുണ്ടക്കര തെക്കേപീടികയില്‍ ടി കെ തോമസ്(58)നെയാണ് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്

Published

Nov 29, 2025 8:41 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 8:41 am

കല്‍പ്പറ്റ | പറമ്പില്‍ കോഴി കയറിയതിന് വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ച അയല്‍വാസി പിടിയില്‍. പള്ളിക്കുന്ന് ചുണ്ടക്കര തെക്കേപീടികയില്‍ ടി കെ തോമസ്(58)നെയാണ് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഒളിവിലായിരുന്ന ഇയാളെ കല്‍പ്പറ്റയില്‍ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്.

ഒരാളെ ഹെല്‍മെറ്റ് കൊണ്ടടിച്ചു പരിക്കേല്‍പ്പിച്ച മറ്റൊരു കേസിലും തോമസ് പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 24നാണ് ലാന്‍സി തോമസ്- അമ്മിണി ദമ്പതികളുടെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ടി കെ തോമസ് ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് ഇവരെ അടിച്ചു പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചത്.

ലാന്‍സിയുടെ ഇരു കൈകളുടെ എല്ലും തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭാര്യയുടെ വലതു കൈയുടെ എല്ലും പൊട്ടി. ഇരുമ്പു വടികൊണ്ടുള്ള അടി കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൈയൊടിഞ്ഞത്. അമ്മിണിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടഞ്ഞപ്പോള്‍ ലാന്‍സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൈയും ഒടിഞ്ഞു. അമ്മിണിയുടെ തലയ്ക്കും കൈയ്ക്കും കാലിനും പരിക്കറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുലിനു പൂര്‍ണ പിന്തുണയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖപത്രം; പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് കെ സുധാകരന്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എന്‍ വാസുവിന്റെയും കെ എസ് ബൈജുവിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

പറമ്പില്‍ കോഴി കയറിയതിന് വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ച അയല്‍വാസി പിടിയില്‍

Kerala

കൈനകരിയില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലില്‍ തള്ളിയ കേസ്; രണ്ടാം പ്രതി രജനിയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്

Editors Pick

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍

International

ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശ്രീലങ്കയില്‍ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; മരണസംഖ്യ 100 കടന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി

Kerala

ഒഴിവില്‍ പോയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എ പാലക്കാട്ടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടെന്നു സൂചന