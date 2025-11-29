Kerala
കല്പ്പറ്റ | പറമ്പില് കോഴി കയറിയതിന് വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ച അയല്വാസി പിടിയില്. പള്ളിക്കുന്ന് ചുണ്ടക്കര തെക്കേപീടികയില് ടി കെ തോമസ്(58)നെയാണ് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഒളിവിലായിരുന്ന ഇയാളെ കല്പ്പറ്റയില് നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
ഒരാളെ ഹെല്മെറ്റ് കൊണ്ടടിച്ചു പരിക്കേല്പ്പിച്ച മറ്റൊരു കേസിലും തോമസ് പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 24നാണ് ലാന്സി തോമസ്- അമ്മിണി ദമ്പതികളുടെ വീട്ടില് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ടി കെ തോമസ് ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് ഇവരെ അടിച്ചു പരിക്കേല്പ്പിച്ചത്.
ലാന്സിയുടെ ഇരു കൈകളുടെ എല്ലും തടയാന് ശ്രമിച്ച ഭാര്യയുടെ വലതു കൈയുടെ എല്ലും പൊട്ടി. ഇരുമ്പു വടികൊണ്ടുള്ള അടി കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൈയൊടിഞ്ഞത്. അമ്മിണിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടഞ്ഞപ്പോള് ലാന്സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൈയും ഒടിഞ്ഞു. അമ്മിണിയുടെ തലയ്ക്കും കൈയ്ക്കും കാലിനും പരിക്കറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.