Uae

ദേശീയ ദിനം:റോഡുകളിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കും; നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി

പ്രധാന റോഡുകൾ, കവലകൾ, ആഘോഷ വേദികൾ എന്നിവിടങ്ങൾക്കായി ദുബൈ പോലീസ് പ്രത്യേക ട്രാഫിക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി.

Published

Nov 29, 2025 9:38 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 9:38 am

ദുബൈ| 54-ാമത് ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും ചിട്ടയുള്ളതുമാക്കാൻ നിർദേശവുമായി അധികൃതർ. പൊതുജനങ്ങൾ ട്രാഫിക് മാർഗരേഖകൾ പാലിക്കണമെന്ന് അവർ നിർദേശിച്ചു.

ദുബൈയിൽ ട്രാഫിക് പ്ലാൻ

പ്രധാന റോഡുകൾ, കവലകൾ, ആഘോഷ വേദികൾ എന്നിവിടങ്ങൾക്കായി ദുബൈ പോലീസ് പ്രത്യേക ട്രാഫിക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി. ബർ ദുബൈ (സെക്കന്റ്ഡിസംബർ സ്ട്രീറ്റ്, ജുമൈറ, അൽ സുഫൂഹ്, ജെ ബി ആർ), ദേര (അൽ മുറഖബാത്ത്, അൽ റിഗ്ഗ, അൽ മംസാർ, അൽ റാശിദിയ, അൽ ഖലീജ് സ്ട്രീറ്റ്, അൽ ഇത്തിഹാദ് സ്ട്രീറ്റ്, അമ്മാൻ സ്ട്രീറ്റ്, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സിറ്റി) എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പട്രോളിംഗ് വിന്യാസം ഉണ്ടാവും.

മാന്യമായ പെരുമാറ്റം പാലിക്കുകയും ട്രാഫിക് അവബോധം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ട്രാഫിക് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേ. ജുമാ സാലം ബിൻ സുവൈദാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ മറക്കാതിരിക്കുക, വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റുകയോ അനധികൃത സ്റ്റിക്കറുകളോ ലോഗോകളോ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോ ഒഴിവാക്കണം. വാഹനത്തിന്റെ വിൻഡോകളിലൂടെയോ സൺറൂഫിലൂടെയോ പുറത്തേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുന്നതും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന അനധികൃത രൂപമാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും നിയമലംഘനമാണ്. റോഡ് സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു നിയമലംഘനവും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ പരമ്പരാഗത “ഫ്രീജ്’ മാതൃകയിൽ ആഘോഷം
54-ാമത് ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ പരമ്പരാഗത ഇമാറാത്തി “ഫ്രീജ്’ (അയൽപക്കം) മാതൃകയിൽ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ദുബൈ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റും എമിറേറ്റ്‌സ് എയർലൈൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അഹ്്മദ് ബിൻ സഈദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ടെർമിനൽ മൂന്നിലാണ് പരിപാടി നടന്നത്.

പഴയ ഇമാറാത്തി കുടുംബങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആഘോഷം. സന്ദർശകർക്ക് അൽ അയ്യാല, അൽ ലിവ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത പ്രകടനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനും അവസരമുണ്ടായി. പരമ്പരാഗത മാർക്കറ്റ്, ദുബൈ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയുടെ ആദ്യകാല ഉത്പന്നങ്ങൾ, പോലീസ്, കസ്റ്റംസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. ഇമാറാത്തി വീടിനുള്ളിൽ പരമ്പരാഗത വിവാഹാനുഭവം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രൈഡൽ റൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളും ചടങ്ങിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് ഐക്യത്തിന്റെയും പങ്കിട്ട അഭിമാനത്തിന്റെയും ആഘോഷമാണെന്നും ഫ്രീജിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാരുടെ പൈതൃകത്തെ ആദരിക്കുകയാണെന്നും ദുബൈ എയർപോർട്ട്സ് ഡെപ്യൂട്ടി സി ഇ ഒ ജമാൽ അൽ ഹായി പറഞ്ഞു.

