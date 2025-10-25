Connect with us

മൗറിത്താനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സഊദിയിലെത്തി

ജിദ്ദയിലെ കിംഗ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ മക്ക മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ സഊദ് ബിന്‍ മിഷാല്‍ രാജകുമാരനും, നിരവധി മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിച്ചു.

ജിദ്ദ |  മൗറിത്താനിയ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഔള്‍ദ് ഗസൂവാനിയും സംഘവും വിശുദ്ധ ഉംറ കര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനായി സഊദിയിലെത്തി

ജിദ്ദയിലെ കിംഗ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ മക്ക മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ സഊദ് ബിന്‍ മിഷാല്‍ രാജകുമാരനും, നിരവധി മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിച്ചു.തുടര്‍ന്ന് ഉംറ കര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനായി മക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു

 

