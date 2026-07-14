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Kozhikode

മർകസ്-എസ് വൈ എസ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ മാവൂരിൽ സമർപ്പിച്ചു 

കൂളിമാട് ദിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പദ്ധതി സമർപ്പണം എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ എം എൽ എ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

Published

Jul 14, 2026 5:27 pm |

Last Updated

Jul 14, 2026 5:27 pm

മർകസ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പും സുന്നി യുവജന സംഘം മാവൂർ സോണും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാന്ത്വന പദ്ധതികൾ എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ എം എൽ എ സമർപ്പിക്കുന്നു.

മാവൂർ| മർകസ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പും സുന്നി യുവജന സംഘം മാവൂർ സോണും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാന്ത്വന പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മർകസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് മാവൂർ സോൺ പരിധിയിൽ ജീവനോപാധികളും ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങളും ഭക്ഷ്യകിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാന്ത്വന പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചത്.
36 കുടുംബിനികൾക്ക് ടൈലറിങ് മെഷീൻ, 19 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 50 കോഴിയും കൂടും, 18 പേർക്ക് കറവപ്പശു, 26 വാക്കർ, 15 ബ്ലാങ്കറ്റ്, വാട്ടർകൂളർ, മരം മുറിക്കുന്ന മെഷീൻ, ഡയാലിസിസ് സഹായം, നേത്ര സർജറി സഹായം, കണ്ണടകൾ, തെങ്ങിൻ തൈകൾ, ഫുഡ് കിറ്റുകൾ, ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്, വീൽ ചെയറുകൾ തുടങ്ങി 16 ഇനങ്ങളിൽ 150ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് 18 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം സമർപ്പിച്ചത്.
കൂളിമാട് ദിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പദ്ധതി സമർപ്പണം എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ എം എൽ എ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. വള്ളിയാട് മുഹമ്മദലി സഖാഫി സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എസ് വൈ എസ് സോൺ പ്രസിഡന്റ് റഹീം സഖാഫി കായലം, ഉസ്മാൻ സഖാഫി മാവൂർ, നാസർ ചെറുവാടി, കലാം മാവൂർ, ബശീർ മുസ്‌ലിയാർ ചെറൂപ്പ, മുസ്തഫ വാഴക്കാട്, ഇബ്‌റാഹീം കുട്ടി സഖാഫി പൂലോട്, സലീം കുറ്റിക്കടവ്, കെ എ ഖാദിർ കൂളിമാട്, അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ ഇടക്കുനി, പ്രസാദ് ചൂലൂർ സംസാരിച്ചു.
Content Highlights:
Markaz Social Welfare Department and SYS Mavoor Zone jointly distributed various relief materials and livelihood aids worth 18 lakh rupees. Around 150 families received items including tailoring machines, cows, poultry, and medical equipment. The distribution event was inaugurated by M A Razaq Master MLA at Coolimadu.
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