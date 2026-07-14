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ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ 75 വര്ഷങ്ങള്; ചരിത്രഗ്രന്ഥവും രണ്ട് ഗവേഷണ ജേണലുകളും പ്രകാശനം ചെയ്തു
'ഇന്ത്യന് ജേണല് ഓഫ് ഇലക്ടറല് സ്റ്റഡീസ്', 'ഇന്ത്യന് ജേണല് ഓഫ് സോഷ്യോ-ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ്' എന്നിവയും പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ന്യൂഡല്ഹി | ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഏഴര പതിറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രവഴികള് വ്യക്തമാക്കുന്ന ’75 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യന് ഡെമോക്രസി: ദി ഇന്ത്യന് ഇലക്ഷന് സ്റ്റോറി ഇന് ഫാക്ട്സ് ആന്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന് ഹരിവംശ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ന്യൂഡല്ഹിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പ്രകാശനം നടന്നത്. ഇതോടൊപ്പം വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തിയ രണ്ട് പുതിയ ത്രൈമാസ ഗവേഷണ ജേണലുകളുടെ ആദ്യ പതിപ്പും ഹരിവംശ് പുറത്തിറക്കി. ‘ഇന്ത്യന് ജേണല് ഓഫ് ഇലക്ടറല് സ്റ്റഡീസ്’, ‘ഇന്ത്യന് ജേണല് ഓഫ് സോഷ്യോ-ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ്’ എന്നിവയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്ത ജേണലുകള്.
ഇന്ഡ്യാസ്റ്റാറ്റ് പബ്ലിക്കേഷന്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ചരിത്രഗ്രന്ഥം 1950 മുതല് 2025 വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളുടെ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്. റിപബ്ലിക്കിന്റെ ഭരണഘടനാപരവും സ്ഥാപനപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വളര്ച്ചയെ ഈ പുസ്തകം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. 1950 മുതല് 2025 വരെ രാജ്യത്ത് നടന്ന രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, രാജ്യസഭ, ലോക്സഭ, സംസ്ഥാന നിയമസഭകള് എന്നിവയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വര്ഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഇതിലുണ്ട്. കൃത്യമായ ഡാറ്റാ ടേബിളുകള്, ടൈംലൈനുകള്, ചാര്ട്ടുകള്, ഭരണകാലയളവിന്റെ രേഖകള് എന്നിവ പുസ്തകത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തി നിലനിര്ത്താന് 2026 ജനുവരി മുതല് ജൂണ് വരെയുള്ള പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ-തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക അനുബന്ധവും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് ജേണല് ഓഫ് ഇലക്ടറല് സ്റ്റഡീസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങള്, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണങ്ങള്, വോട്ടിംഗ് രീതികള്, രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്ക്ക് വേദി ഒരുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം, സമൂഹം, ഭരണം, പൊതുനയം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്ക്കാണ് ഇന്ത്യന് ജേണല് ഓഫ് സോഷ്യോ-ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ് മുന്ഗണന നല്കുന്നത്.
പാര്ലിമെന്റ് അംഗങ്ങള്, നയതന്ത്രജ്ഞര്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, ഗവേഷകര്, വിദ്യാര്ഥികള്, മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവര്ക്ക് വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും എളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെയും ജേണലുകളുടെയും ലക്ഷ്യം. കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെയും ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം പഠനങ്ങളെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന് അഭിനന്ദിച്ചു. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള് ഒറ്റ പുസ്തകത്തില് ലഭ്യമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നും ഇത് നയരൂപകര്ത്താക്കള്ക്കും ഭാവിതലമുറക്കും ഒരു മികച്ച റഫറന്സ് സഹായിയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്ഡ്യാസ്റ്റാറ്റ് പബ്ലിക്കേഷന്സ് ഡയറക്ടറും പുസ്തകത്തിന്റെയും ജേണലുകളുടെയും എഡിറ്ററുമായ ഡോ. ആര് കെ തുക്രാല് ചടങ്ങില് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും സാധാരണക്കാരിലേക്കും ഗവേഷകരിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ഡ്യാസ്റ്റാറ്റിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കിയതിന് രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാനോട് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
Content Highlights:
A comprehensive history book and two academic research journals on 75 years of Indian democracy have been officially released. The publications provide a deep analysis of India’s democratic journey, key milestones, and constitutional evolution. This historical documentation serves as a vital resource for researchers.