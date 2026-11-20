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ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള വിസ രഹിത പ്രവേശനം മലേഷ്യ അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്
തൊഴിൽ തേടുന്നതിനായി 30 ദിവസത്തെ വിസ രഹിത പ്രവേശന സൗകര്യം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ക്വാലാലംപൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മലേഷ്യയുടെ നീക്കം.
ക്വാലാലംപൂർ | ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായിരുന്ന മലേഷ്യ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന 30 ദിവസത്തെ വിസ രഹിത പ്രവേശന (Visa-Free Entry) സൗകര്യം 2026 ഡിസംബർ 31-ഓടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ 2027 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ മലേഷ്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി വിസ എടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാകും. ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകിയിരുന്ന ഈ സൗകര്യം മലേഷ്യൻ ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ് പിൻവലിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും വിസ ദുരുപയോഗവും അനധികൃത തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുകളുമാണെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും സാമൂഹിക സന്ദർശനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമായി അനുവദിച്ചിരുന്ന 30 ദിവസത്തെ വിസ രഹിത പ്രവേശന സൗകര്യം തൊഴിൽ തേടുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്വാലാലംപൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മലേഷ്യയുടെ ഈ നിർണ്ണായക നീക്കമുണ്ടായത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിസ രഹിത ക്രമീകരണത്തിൽ ജോലി തേടി മലേഷ്യയിൽ എത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 22-ന് പുറത്തിറക്കിയ യാത്രാ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
വിനോദസഞ്ചാര വിസയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കാനോ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനോ അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ മലേഷ്യയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് ഏജന്റുമാർ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതായി ഹൈക്കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആവശ്യമായ വർക്ക് ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് തങ്ങുന്നതിനും അനധികൃത കുടിയേറ്റ പദവിക്കും ചൂഷണത്തിനും തടങ്കലിനും നിയമനടപടികൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഒരു ഏജന്റിൽ നിന്നുള്ള ജോലി വാഗ്ദാനം സാധുവായ ഇമിഗ്രേഷൻ അനുമതിക്ക് പകരമാകില്ലെന്നും, മലേഷ്യയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം തൊഴിൽ തേടുന്ന വിദേശ പൗരന്മാർ വിസ വിത്ത് റഫറൻസ് (Visa With Reference – വി ഡി ആർ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉചിതമായ തൊഴിൽ അനുമതി നേടിയിരിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിസ രഹിത സൗകര്യം ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ മലേഷ്യയെ പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു എന്നതിനിടയിലാണ് ഈ നിയന്ത്രണം വരുന്നത്. മലേഷ്യൻ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2026 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 7,38,000 വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് മലേഷ്യയിൽ എത്തിയത്. ഇതോടെ ചൈന, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മലേഷ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ടൂറിസം വിപണികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയിരുന്നു. 2025-ൽ 15.6 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മലേഷ്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ 2026-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 21 ലക്ഷം സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ മലേഷ്യ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കും മലേഷ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ ആഴ്ചയിൽ 190-ലധികം നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Readമലേഷ്യയിലെ വിസ രഹിത പ്രവേശനം ഡിസംബർ 31ന് അവസാനിക്കും; ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ വിസ നിർബന്ധം എന്നാൽ ടൂറിസം മേഖലയിലെ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനിടയിലും വിസ ഇളവ് അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനും തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുകൾക്കും വഴിവെച്ചതാണ് കർശന നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, പാകിസ്താൻ, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മലേഷ്യയുടെ വിസ നിർബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ കാലാവധി നീട്ടുകയോ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പുതുവർഷം മുതൽ ഈ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
അതേസമയം, 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ നിലവിലുള്ള 30 ദിവസത്തെ വിസ രഹിത സൗകര്യത്തിൽ മലേഷ്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തെ കാലാവധിയുള്ള പാസ്പോർട്ട്, മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള സ്ഥിരീകരിച്ച വിമാന ടിക്കറ്റ്, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ, യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ച മലേഷ്യ ഡിജിറ്റൽ അറൈവൽ കാർഡ് (Malaysia Digital Arrival Card – എം ഡി എ സി) എന്നിവ നിർബന്ധമായും കൈവശം വയ്ക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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Malaysia ended its visa-free entry for Indians due to widespread misuse of the tourist facility for unauthorized employment. The decision follows warnings from the Indian High Commission regarding fraudulent job agents and illegal overstaying.