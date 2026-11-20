Ongoing News
സ്വര്ണ്ണവില 14 മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തില്; സ്വര്ണം വാങ്ങാന് പ്രവാസികളുടെ തിരക്ക്
വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ സഊദി അറേബ്യയും യു എ ഇയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗോള്ഡ് സൂഖുകളിലും ജ്വല്ലറികളിലും വലിയ ഉണര്വാണ് പ്രകടമാകുന്നത്.
ദമാം | അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് 14 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജ്വല്ലറികളില് വന് തിരക്ക്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തില് സ്പോട്ട് ഗോള്ഡ് നിരക്ക് 2.7 ശതമാനം താഴ്ന്ന് ഔണ്സിന് 3,525.25 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. 2025 സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഈ ആഴ്ച മാത്രം സ്വര്ണ്ണവിലയില് 9.2 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിവാര തകര്ച്ചയാണിതെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഗള്ഫില് പ്രവാസികളുടെ തിരക്ക്
വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ സഊദി അറേബ്യയും യു എ ഇയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗോള്ഡ് സൂഖുകളിലും ജ്വല്ലറികളിലും വലിയ ഉണര്വാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. വാരാന്ത്യ അവധി ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ജ്വല്ലറികളില് സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് വര്ധിച്ചു. കേരളത്തില് വിവാഹ സീസണും ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര അവധിയും അടുത്തിരിക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികള്ക്ക് ഈ വിലയിടിവ് വലിയ ആശ്വാസമായി.
വില ഇനിയും കുറയുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയുള്ളതിനാല് ഇന്നത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്കില് സ്വര്ണ്ണം ബുക്ക് ചെയ്തുവെക്കാനുള്ള (അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ്) സൗകര്യമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ആഭരണങ്ങള്ക്ക് പുറമെ സ്വര്ണ്ണക്കട്ടികള്ക്കും നാണയങ്ങള്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറി. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില് വില ഉയര്ന്നുനിന്നതിനാല് വില്പ്പനയില് നേരിട്ട മാന്ദ്യം ഇതോടെ മാറുമെന്നും വില്പ്പന 40 ശതമാനം വരെ വര്ധിക്കുമെന്നുമാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.
വിലയിടിവിന് പിന്നില്
ഡിസംബറില് ചേരാനിരിക്കുന്ന യു എസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് യോഗത്തില് പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയര്ത്തുമെന്ന (97.3% സാധ്യത) സൂചനകളാണ് സ്വര്ണ്ണത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. പലിശ നിരക്ക് കൂടുമ്പോള് ബോണ്ടുകളില് നിക്ഷേപിക്കാന് നിക്ഷേപകര് താല്പര്യപ്പെടുന്നതാണ് സ്വര്ണ്ണത്തിന് വിനയായത്. ഇതിനുപുറമെ യുഎസ് ഡോളര് 19 മാസത്തിനിടയിലെ ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയതും, എ.ഐ അനുബന്ധ ടെക് ഓഹരികളിലുണ്ടായ കനത്ത ഇടിവിനെത്തുടര്ന്ന് നിക്ഷേപകര് നഷ്ടം നികത്താന് സ്വര്ണ്ണം വിറ്റഴിച്ചതും വില കുറയാന് കാരണമായി.
മറ്റ് വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളായ വെള്ളി വില 1.2 ശതമാനം താഴ്ന്ന് ഔണ്സിന് 42.37 ഡോളറിലും, പ്ലാറ്റിനം 3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞും വ്യാപാരം തുടരുന്നു. ഗള്ഫ് വിപണിയിലെ ഈ തകര്ച്ച വരും ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തിലെ ആഭരണ വിപണിയിലും സ്വര്ണ്ണവില വലിയ തോതില് കുറയാന് ഇടയാക്കും.
Content Highlights: Global spot gold prices plunged to a 14-month low of $3,525.25 per ounce amid expectations of a US Federal Reserve rate hike and a stronger dollar. This steep drop triggered a massive buying and advance-booking rush among expats across Gulf jewelleries ahead of the holiday season.