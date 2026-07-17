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മഹാരാഷ്ട്രയില് പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് ഗ്രാമത്തില് വന് പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വര്ധ | മഹാരാഷ്ട്രയില് പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ വീടിനുള്ളില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. വര്ധ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. വീടിനുള്ളില് അര്ധ നഗ്നമായ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കല്ല് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് പെണ്കുട്ടി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്ന് വര്ധ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സൗരവ് കുമാര് അഗര്വാള് പറഞ്ഞു. യഥാര്ത്ഥ വിവരങ്ങള് പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം ഉള്പ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകള് നടന്നുവരികയാണ്.
പെണ്കുട്ടിയുടെ അമ്മ നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം, ലൈംഗിക അതിക്രമം, അതിക്രമിച്ചു കടക്കല് എന്നീ വകുപ്പുകള്ക്ക് പുറമെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയാണ് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ആദ്യം മൂന്ന് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇതില് ഇരയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കൃഷിയിടത്തില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രാഹുല് രാജു മഡാവി (30) എന്ന തൊഴിലാളിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം പെണ്കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കിയപ്പോള്, ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ആശുപത്രിക്ക് മുന്നില് പ്രതിഷേധിച്ചു. ആംബുലന്സിന് പിന്നാലെ വന് ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയത് പ്രദേശത്ത് സംഘര്ഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു.
പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നല്കണമെന്നും കേസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയില് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാര് റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. കൂടുതല് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് ഗ്രാമത്തില് വന് പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില് മറ്റ് അറസ്റ്റുകളൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
Content Highlights: A 12-year-old girl was found dead inside her house in Wardha, Maharashtra, after being sexually assaulted and bludgeoned with a stone. Police registered a case under BNS and POCSO Acts, subsequently arresting a farm laborer named Rahul Raju Madavi. Local residents staged a massive protest demanding the death penalty for the accused.