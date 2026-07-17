Kerala
സ്വകാര്യബസില് യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
ചങ്ങരംകുളം-കുന്നംകുളം റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് സംഭവം
മലപ്പുറം| ചങ്ങരംകുളത്ത് സ്വകാര്യബസില് യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്. ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശി മുര്ഷിദ്(25) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ചങ്ങരംകുളം-കുന്നംകുളം റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് സംഭവം. ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ട യുവതി നല്കിയ പരാതിയില് ചങ്ങരംകുളം പോലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
Content Highlights:
The Changaramkulam police have arrested a 25-year-old youth named Murshid for sexually harassing a young woman passenger. The incident occurred inside a private bus operating on the Changaramkulam-Kunnamkulam route. The arrest was made swiftly following a formal complaint filed by the victim.
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