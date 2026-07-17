Connect with us

Kerala

സ്വകാര്യബസില്‍ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

ചങ്ങരംകുളം-കുന്നംകുളം റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് സംഭവം

Published

Jul 17, 2026 8:08 am |

Last Updated

Jul 17, 2026 8:08 am

മലപ്പുറം| ചങ്ങരംകുളത്ത് സ്വകാര്യബസില്‍ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശി മുര്‍ഷിദ്(25) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ചങ്ങരംകുളം-കുന്നംകുളം റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് സംഭവം. ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ട യുവതി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ചങ്ങരംകുളം പോലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

Content Highlights:
The Changaramkulam police have arrested a 25-year-old youth named Murshid for sexually harassing a young woman passenger. The incident occurred inside a private bus operating on the Changaramkulam-Kunnamkulam route. The arrest was made swiftly following a formal complaint filed by the victim.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പയ്യന്നൂരിലെ ഒന്നര വയസുകാരന്റെ മരണം; മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു, ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും

National

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഇഞ്ചി വില കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നു; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ കൂടിയത് 80 രൂപയിലധികം

Kerala

സ്വകാര്യബസില്‍ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

International

ഇറാനില്‍ വീണ്ടും യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷന്‍ , വിമാനത്താവളം എന്നിവ ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്