ന്യൂഡല്‍ഹി | അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സുനില്‍ ഛേത്രിക്ക് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച് ക്രൊയേഷ്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച്. കുവൈത്തിനെതിരെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളിനോട് വിടപറയാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഛേത്രി.

ഛേത്രിയുടെ അവസാന മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ആശംസകളറിയിച്ച് മോഡ്രിച്ച് വീഡിയോ സന്ദേശമയച്ചത്.

സുനില്‍, ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പമുള്ള നിങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഫുട്ബോളിലെ ഒരു ഇതിഹാസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ അവസാന മത്സരം നിങ്ങള്‍ സഹതാരങ്ങള്‍ അവിസ്മരണീയമാക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും മോഡ്രിച്ച് പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ വിജയിക്കാനും ഇന്ത്യന്‍ ടീം അംഗങ്ങളോടായി മോഡ്രിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായ ഇഗോര്‍ സ്റ്റിമാക്കാണ് മോഡ്രിച്ചിന്റെ ആശംസാവീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

Thank you Luka 💙

We will do everything in our power to make our country and our captain proud 🇮🇳 @lukamodric10 @chetrisunil11 @IndianFootball pic.twitter.com/eHPyPfnToi

— Igor Štimac (@stimac_igor) June 5, 2024