Kerala
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യമണിക്കൂറുകളില് സംസ്ഥാനത്താകെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 23 ശതമാനം പോളിംഗ്
ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് മെച്ചപ്പെട്ട പോളിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം| തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് ആദ്യ മണിക്കൂറുകള് പിന്നിടുമ്പോള് സംസ്ഥാനത്താകെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 23 ശതമാനം പോളിംഗ്. ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് മെച്ചപ്പെട്ട പോളിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ആദ്യഘട്ടത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴു ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ 595 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്. മോക് പോളിംഗിനുശേഷം രാവിലെ ഏഴു മണിക്കുതന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി. രാവിലെ തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, കെഎസ് ശബരീനാഥന്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് അടക്കമുള്ളവര് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി. വൈകിട്ട് ആറു മണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
വടക്കന് ജില്ലകളില് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പരസ്യപ്രചരണം അവസാനിക്കും. 13-ന് രാവിലെ വോട്ടെണ്ണും.