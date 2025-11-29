Eduline
എ ഐ പഠിക്കാം
ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസി (എ ഐ)നെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷനലുകൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ, ധനകാര്യം മുതൽ മാധ്യമം, മാർക്കറ്റിംഗ് വരെയുള്ള വ്യവസായങ്ങളെ ഓട്ടോമേഷൻ പുനർനിർമിക്കുന്നതോടെ, പതിവ് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ജോലികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റോളുകളിൽ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം കുറയാൻ ഇടയാകും. അതേസമയം, ആഗോള ടെക് കമ്പനികളിലുടനീളമുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള പിരിച്ചുവിടലുകൾ തൊഴിലാളികൾ എ ഐ കേന്ദ്രീകൃത കഴിവുകളും പഠന പരിപാടികളും ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം സജ്ജരാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ അടിവരയിടുന്നു.
എ ഐ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജോലിക്കാർക്കും കൂടുതൽ പഠനം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് (ഐ ഐ എം) ബെംഗളൂരുമായി സഹകരിച്ച്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വയം പോർട്ടലിൽ 50ലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു.
ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷനലുകളെയും തൊഴിലന്വേഷകരെയും ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാതെയോ സ്വകാര്യ പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് ഉയർന്ന ഫീസ് നൽകാതെയോ അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോഴ്സുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സിൽ ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എൻറോൾമെന്റ് സൗജന്യമാണെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു കോഴ്സിന് 750 രൂപ ഫീസ് ഈടാക്കും. സ്വയം എന്ന കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നേരിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ടെക്സ്ച്വൽ, വിഷ്വൽ, മൾട്ടിമീഡിയ ഡാറ്റയുടെ വലിയ ലോകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾക്ക് നിർണായകമായി മാറിയ സാങ്കേതികവിദ്യയായ ജനറേറ്റീവ് എ ഐയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ പ്രോഗ്രാമാണ് നൽകുന്നത്. ജനറേറ്റീവ് എ ഐയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങളിലുട നീളമുള്ള അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ആഴത്തിലുള്ള പഠന അടിത്തറകൾ എന്നിവ കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ അനുകരിക്കുന്നതിനും, സൃഷ്ടിപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും മെഷീനുകളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. ആഗോളതലത്തിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതും പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായ 50ലധികം കോഴ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയിൽ ചിലത് നോക്കാം.
- മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം
- സപ്ലൈ ചെയിനിലെ എ ബി സികൾ
- അക്കൗണ്ടിംഗിലെ എ ഐ
- ഡിജിറ്റൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗിലെ എ ഐ
- മാർക്കറ്റിംഗിലെ എ ഐ
- സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ എ ഐ-ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ്
- എ ഐ-പവേർഡ് സി ആർ എം: അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക്
- അഡ്വാൻസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്: മാർക്കറ്റിംഗ് 5.0
- മാനേജർമാർക്കുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എൻജിനീയറിംഗ് ഇക്കണോമിക്സ്
- ഫിനാൻസിലെ അടിസ്ഥാന പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗും അതിന്റെ പ്രയോഗവും
- ബേങ്കിംഗും ഇൻഷ്വറൻസും
- ബിസിനസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
ജനറേറ്റീവ് എ ഐയും ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകളും സംരംഭകത്വത്തിനായുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ (എ എൻ എൻ), കൺവല്യൂഷനൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ (സി എൻ എൻ), ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ഡീപ് ലേണിംഗ് കോഴ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ന്യൂറോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോർ പ്രശ്നപരിഹാര സമീപനങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ, കൺവല്യൂഷൻ, പൂളിംഗ് ലെയറുകൾ, ഇമേജ് വർഗീകരണത്തിലെ അവയുടെ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഐ ഐ എം ബെംഗളൂരുമായി സഹകരിച്ച് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം.
വ്യവസായങ്ങൾ എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പഠിതാക്കളെ തൊഴിൽക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് അവരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുംഭാവി തൊഴിൽ വിപണിയിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത റോളുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് കോഴ്സുകളുടെ ലക്ഷ്യം.