ന്യൂഡല്‍ഹി | തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കന്നിയങ്കത്തില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ വിജയം സമ്മാനിച്ച വയനാട്ടിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം എത്തുമെന്ന് നിയുക്ത എം പി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. തൊട്ടടുത്ത എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി സി പി ഐയുടെ സത്യന്‍ മൊകേരിയേക്കാള്‍ 4,10,931 വോട്ട് അധികം നേടിയാണ് യു ഡി എഫ് സാരഥി തിളക്കമാര്‍ന്ന ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

വയനാട്ടിലെ പ്രിയങ്കയുടെ വിജയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്തു വന്നു. വയനാട്ടിലെ എന്റെ കുടുംബം പ്രിയങ്കയില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിച്ചതില്‍ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരമായ വയനാടിനെ പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും വിളക്കുമാടമാക്കി മാറ്റാന്‍ പ്രിയങ്ക അനുകമ്പയോടെയും അചഞ്ചലമായ അര്‍പ്പണബോധത്തോടെയും നയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്നും രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I feel immense pride as my family in Wayanad has placed its trust in Priyanka. I know she will lead with courage, compassion, and unwavering dedication to transform our cherished Wayanad into a beacon of progress and prosperity.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2024