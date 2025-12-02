Kerala
കെഎസ്ആര്ടിസി ഡ്രൈവര് യദുവിനെ തടഞ്ഞ കേസ്; മേയര് ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും സച്ചിന് ദേവ് എംഎല്എയേയും കുറ്റപത്രത്തില് നിന്നും ഒഴിവാക്കി
മേയറുടെ സഹോദരന് അരവിന്ദ് മാത്രമാണ് കേസില് പ്രതി.
തിരുവനന്തപുരം| കെഎസ്ആര്ടിസി ഡ്രൈവര് യദുവിനെ തടഞ്ഞ കേസില് മേയര് ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭര്ത്താവ് സച്ചിന് ദേവ് എംഎല്എയേയും കുറ്റപത്രത്തില് നിന്നും ഒഴിവാക്കി. കേസില് മേയറുടെ സഹോദരന് അരവിന്ദ് മാത്രമാണ് പ്രതി. മേയറും എംഎല്എയും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ അസഭ്യം പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, കെഎസ്ആര്ടിസി ഡ്രൈവര് യദുവിനെതിരെ കുറ്റപത്രം ഉടന് സമര്പ്പിക്കും. മേയര് നല്കിയ പരാതിയിലെടുത്ത കേസിലാണ് യദുവിനെതിരെ കുറ്റപത്രം നല്കുക. മേയറേയും മറ്റുള്ളവരെയും അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചുവെന്നതില് മ്യൂസിയം പോലീസാണ് കുറ്റപത്രം നല്കുന്നത്.
2024 ഏപ്രില് 27ന് രാത്രി 10 മണിക്കാണ് പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിന് മുന്നില് വച്ച് മേയര് ആര്യ രാജേന്ദ്രനും ഭര്ത്താവും അടക്കമുളളവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനം കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവറുമായി വാക്കു തര്ക്കമുണ്ടായത്.